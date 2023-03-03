鄭文燦：爭取明年亞太童軍領袖高峰會議在台舉行

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（中央社記者賴于榛台北3日電）行政院副院長鄭文燦今天說，中華民國童軍總會陸續將參與今年8月在韓國舉行的世界童軍大露營等各類國際活動，也正爭取明年的亞太童軍領袖高峰會在台舉行，讓世界看見台灣。

鄭文燦今天以中華民國童軍總會理事長身分率團晉見總統蔡英文；他說，過去擔任桃園市長時就是桃園童軍總會長，對童軍活動非常熟悉與支持，也感謝內政部長林右昌過去在理事長任內，讓童軍總會在活動、組織、營地、財務方面都做得更好。

鄭文燦表示，蔡總統過去接見童軍總會代表時曾說，世界正在等待童軍走向世界，讓世界看見台灣，而近3年雖然遇到疫情，童軍活動並未停止。

鄭文燦說，今年7月，台灣將有羅浮童軍2小隊共16人參加瑞士阿爾卑斯山的世界童軍活動中心舉辦的KISC百週年童軍露營；第25屆世界童軍大露營8月將在韓國全羅北道舉行，計有160國家參與，台灣也將有31露營團、共1600餘人參與，屆時也會舉行台灣美食日，讓世界看見台灣。

鄭文燦指出，8月預計還會有一個台灣露營團到立陶宛參與立陶宛童軍總會的童軍大露營，與歐洲童軍進行深度交流。

鄭文燦表示，台灣正在爭取明年4月的亞太童軍領袖高峰會議在台舉行，讓世界看到中華民國童軍在台灣有非常好的發展；明年8月世界童軍領袖會議在埃及開羅展開，鄭文燦說，台灣也會把握機會，在會議時爭取2029年世界羅浮大會來台舉辦。

鄭文燦指出，現在正在籌辦明年7月預計在台南舉行的第12屆全國大露營，希望大家踴躍報名，展現童軍活力。

鄭文燦說，童軍是代表世界性的青少年運動與教育，鼓勵青少年團結、分享、冒險、患難，且要運用智慧跟勇氣探索戶外生活，這也是一種面對生活的態度，希望童軍努力往前走。（編輯：蘇志宗）1120303