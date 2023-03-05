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蔡總統6日接見史瓦帝尼總理 府盼邦誼更穩固

2023/3/5 15:56
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（中央社記者葉素萍台北5日電）總統府發言人Kolas Yotaka今天說，總統蔡英文誠摯歡迎非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮率團訪問台灣，蔡總統明天上午將於總統府接見訪團；府方期盼，透過這次面對面交流，增進兩國人民福祉，讓兩國邦誼更為堅韌穩固。

總統府發布新聞稿指出，非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）應台灣政府邀請，率團於今天抵達台灣，展開至3月9日，為期5天的國是訪問行程。

總統府發言人Kolas Yotaka表示，蔡總統代表政府及人民，誠摯歡迎戴克禮率團訪問台灣；此行是戴克禮上任後首度訪問台灣，這也是繼史國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）去年10月率團來訪後，短期內再度有訪團來台訪問，並有多位重要內閣成員隨行，充分展現史瓦帝尼對兩國邦誼重視。

Kolas表示，今年是台灣與史瓦帝尼建交55週年，兩國長期以來在基礎建設、醫療公衛、教育、農業、以及資通訊等領域皆有密切合作；過去3年，兩國也攜手合作，共同抵抗全球疫情。

Kolas表示，史瓦帝尼王國是台灣在非洲的重要盟邦，史瓦帝尼政府與戴克禮更是多次在國際場域為台灣仗義執言，期盼透過這次面對面交流，持續深化兩國在各領域的合作，增進兩國人民福祉，讓兩國邦誼更為堅韌穩固。（編輯：謝佳珍）1120305

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#史瓦帝尼
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