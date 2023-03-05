抗暴64週年在台藏人遊行 訴求迫害未完抵抗未止

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今年是西藏抗暴紀念日64週年，在台藏人團體5日在台北舉辦大遊行。中央社記者葉素萍攝 112年3月5日

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（中央社記者葉素萍台北5日電）今年是西藏抗暴紀念日64週年，在台藏人團體今天在台北舉辦大遊行，以「迫害未完、真相未明、抵抗未止」為主題。立委林昶佐、洪申翰到場聲援；遭中國監禁5年的台灣NGO工作者李明哲也現身隊伍；一名婦人鬧場，但隨即被警方帶離。

由在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會主辦的西藏抗暴大遊行今天下午在台北捷運忠孝復興站外集會。

在台藏人福利協會會長札西慈仁、台灣人權促進會秘書長施逸翔、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、無黨籍立委林昶佐、民進黨立委洪申翰、台北市議員苗博雅、林亮君出席；遊行前，喇嘛誦經祈福。

札西慈仁致詞提到，藏人沒有討厭中國人，中國人、維吾爾人、香港人、西藏人都是在中共的苦難底下，中共不管是漢人或藏人，只要不聽話，就找麻煩，大家一定要團結；中國人不能那麼自私，如果未來中國的年輕人要自由生活，中國必須改變。

格桑堅參也呼籲所有遭受中國苦難的人，要攜手團結。

林昶佐提到，現在國際社會團結在一起，不只是支持台灣，也支持西藏、維吾爾、香港等所有受到獨裁政權壓迫的人民；當大家支持台灣的時刻，台灣更要與國際社會站在一起，支持同樣被中共壓迫的人民。

林昶佐說，因為大家團結起來，給中國很大壓力，也要注意身邊有人可能故意製造衝突、挑釁，有人可能會拍奇怪的畫面，剪接遊行畫面，製作非常惡毒廣告。

林昶佐宣講時，台下一名婦人大喊「西藏文化也是中華文化」、「兩岸要和平」、「兩岸不溝通的話，就會發生戰爭」。這名婦人很快被警方帶離。

隨後致詞的洪申翰說，他要跟這名女士說，之所以每年3月持續發出聲音，最重要原因是必須告訴大家，「藏人沒有放棄、所有支持藏人的朋友沒有放棄」，他會持續努力、持續幫助藏人，讓大家有機會回家、而且以有尊嚴、享有人權、自由、民主的方式回家；現在在西藏的人權狀況越來越惡劣，但大家不會妥協。

苗博雅致詞提到，在這裡可以表達不同意見、可以發表批評政府的言論、可以說任何想要說的話、可以在集會遊行，台灣就是這樣自由民主的地方。

苗博雅說，擁有自由、也要擁有為自由發聲的勇氣；大家在同一塊土地，台灣人之所以要支持藏人，不只是因為疼惜藏人爭取自由民主，更因為這與台灣命運息息相關；當台灣擁有自由時，更有責任看看世界上各角落，哪裡的人民正因為獨裁暴政受苦。

林亮君表示，惡霸國家欺負弱小族群，如果選擇沉默，有一天當中共用更激烈的方式對待台灣人，不會有人再幫自由民主說話。

曾遭中國監禁5年的台灣NGO工作者李明哲與妻子李凈瑜也現身遊行隊伍。

李明哲接受媒體訪問指出，他出事這幾年，很多在台灣的西藏團體在國際上抗議中國、要求中國釋放西藏政治犯的活動，也把他列入聲援對象。

李明哲說，圖博人自己身受苦難還不忘聲援別人，這是很高貴的情操，他回來台灣，在台灣圖博人一年一度爭取自由的活動，他當然要來，台灣今天的自由民主過去受到很多外國人幫助，現在台灣當然應該幫助別的國家人民，讓他們回家的路能夠不再這麼孤單。（編輯：蘇志宗）1120305

在台藏人團體5日在台北舉辦大遊行，曾遭中國監禁5年的台灣NGO工作者李明哲也現身遊行隊伍聲援。中央社記者葉素萍攝 112年3月5日