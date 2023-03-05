國家公園首位原住民副處長 營建署：具指標意涵
2023/3/5 16:41
（中央社記者游凱翔台北5日電）內政部營建署今天表示，玉山國家公園管理處副處長由原玉管處秘書兼室主任邦卡兒．海放南升任，首位原住民副處長的人事安排具有指標意涵，對於未來與在地部落建立良好夥伴關係也極有助益。
內政部營建署下午發布新聞稿，宣布海洋、太魯閣、玉山等三國家公園管理處新任副處長人事案。原太管處副處長陳乾隆調任海管處新任副處長，原玉管處副處長林忠杉調任太管處新任副處長，原玉管處秘書兼室主任邦卡兒．海放南升任玉管處副處長。
營建署也提到，這次調升布農族人邦卡兒．海放南擔任玉山國家公園管理處副處長，成為首位升任國家公園管理處的原住民副首長，加上玉管處轄區內許多土地為布農族原住民傳統領域及部落聚居地，未來對於與在地部落建立良好夥伴關係將有極大助益。
營建署說明，邦卡兒．海放南是在地南投縣信義鄉布農族人，多年來重視推動布農族歷史人文保育工作，完整的職務歷練有助玉管處業務無縫接軌推動執行，也能與在地部落建立良好夥伴關係，升任後為該處首名原住民副首長，極具指標性意涵。
另外，海管處新任副處長陳乾隆具豐富高山型國家公園管理經歷，轉換為海管處副處長職務，將活絡不同類型國家公園業務區塊人才培育與發展。
太管處新任副處長林忠杉過去在太管處服務資歷更超過25年，對於高山型國家公園各項業務嫻熟幹練，有助太管處各項業務推動。
營建署表示，3名新任副處長皆長期致力推動國家公園保育，並且擁有完整服務經歷，期待能夠為國家公園生態保育及經營管理共同努力，提升環境永續，守護山林與海洋。（編輯：楊凱翔）1120305
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