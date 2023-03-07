陳其邁東京會見日本國會議員 盼台日關係更緊密

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市長陳其邁（左）7日一早前往日本自民黨總部拜會友台眾議院議員萩生田光一（中），並送上高雄「蜜棗」禮盒。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄市長陳其邁今天一早前往日本自民黨總部拜會友台眾議院議員萩生田光一等人；陳其邁表示，希望能與萩生田一起努力，提升台日夥伴關係，共同守護台海間和平穩定。

陳其邁訪日推展台日友誼，今天一早率市府局處長與立委邱議瑩等人，前往自民黨總部拜會自民黨政務調查會長萩生田光一眾議員、自民黨青年局長鈴木憲和眾議員及自民黨青年局國際部長中曾根康隆眾議員。

陳其邁指出，萩生田去年12月來台參與「台日關係永續論壇」時，重申「台灣有事即日本有事，等同於日美同盟有事」論點，展現了美國、日本與台灣三方友好陣線的重要意義，也讓台灣人印象非常深刻。

陳其邁說，台灣與日本共享民主自由價值，更有深厚感情，而台海間的和平穩定一直是台灣首要追求的目標；談到台日間的緊密關係，陳其邁更以「羈絆」來形容。

陳其邁表示，萩生田曾提到，要將台日間各層面的友好連結提升到新層次，而他認為這個新層次就是「羈絆」的層次；因為不論是共抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，還是遭逢地震，台日總是即時互相伸出援手，相信台日友誼，在雙方不斷努力下，一定會更緊密。

萩生田光一致詞表示，去年12月訪台時，見到非常多台灣友人，深刻感受到台灣與日本之間的友好情誼，尤其日本和台灣共享民主法治價值，是不可或缺的夥伴關係。

出身於八王子市的萩生田也提及，高雄與八王子市在2006年就締結為友好城市，因此跟陳其邁見面，就像見到親戚一樣親切，盼日本和台灣之間的城市交流越來越密切。

陳其邁也感謝萩生田對高雄拓展與日本城市交流的大力支持，強調彼此之間是手足般的感情，因此拜訪萩生田「就如同拜訪好姊妹、好兄弟」。

陳其邁此行還帶了高雄「蜜棗」禮盒送給萩生田，並當場邀請萩生田到高雄訪問，見證高雄城市的蛻變及台日城市深厚友誼的合作成果。（編輯：陳仁華）1120307