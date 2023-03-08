更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 政治

監委：馬防部缺糧恐影響戰力 已申請調查

2023/3/8 10:36（3/8 10:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北8日電）馬祖地區因氣候、運補船故障等因素，近日肉類供應不足，暫以軍用罐頭替代。監察委員賴鼎銘等人今天發布新聞稿指出，缺糧及海纜斷線危機等都恐影響戰力，他們已申請自動調查。

馬祖地區近日肉類供應不足，網路上出現駐防官兵在沙灘上寫字表達不滿，引發關注；國防部長邱國正6日對此致歉，除出動空軍C-130運輸機運補，也保證外島不會再出現同樣狀況。

監察委員賴鼎銘、浦忠成、陳景峻今天透過新聞稿指出，據報導，離島馬祖陸軍防衛指揮部因租用的民船停駛，影響軍方疏運物資，導致莒光鄉駐防官兵在沙灘寫下「馬防部伙房主菜是白飯」、「馬防部伙房都沒肉」、「肚子餓都吃泡麵、罐頭」、「不要罐頭」等字樣。

監委說，除了缺糧事件外，又傳瓦斯及彈藥補給等問題，加上近期馬祖也面臨海纜斷線危機，影響民生及軍方第一線作戰能力甚鉅，已申請自動調查。

監委表示，軍方未重視駐防官兵權益，恐影響民生及軍方作戰士氣，將釐清調查馬防部駐防官兵面臨缺糧的實情，及離島物資長期運輸面臨的困境，相關基本民生需求及戰備補給，有無面臨相同問題。

監委說，將調查相關人員有無涉行政違失責任，以及權責單位的因應方案及解決措施。（編輯：張良知）1120308

#賴鼎銘
#馬防部
#監委
延伸閱讀
馬祖運補受阻肉類供應不足 邱國正致歉：保證不會再發生馬祖莒光海象不佳無法運補 運輸機將空運副食
浦忠成
i郵購加盟店數停滯回購率偏低 監察院促改善海外培訓軍官多役滿退伍留不住 監委申請調查

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族