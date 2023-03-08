監委：馬防部缺糧恐影響戰力 已申請調查

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（中央社記者賴于榛台北8日電）馬祖地區因氣候、運補船故障等因素，近日肉類供應不足，暫以軍用罐頭替代。監察委員賴鼎銘等人今天發布新聞稿指出，缺糧及海纜斷線危機等都恐影響戰力，他們已申請自動調查。

馬祖地區近日肉類供應不足，網路上出現駐防官兵在沙灘上寫字表達不滿，引發關注；國防部長邱國正6日對此致歉，除出動空軍C-130運輸機運補，也保證外島不會再出現同樣狀況。

監察委員賴鼎銘、浦忠成、陳景峻今天透過新聞稿指出，據報導，離島馬祖陸軍防衛指揮部因租用的民船停駛，影響軍方疏運物資，導致莒光鄉駐防官兵在沙灘寫下「馬防部伙房主菜是白飯」、「馬防部伙房都沒肉」、「肚子餓都吃泡麵、罐頭」、「不要罐頭」等字樣。

監委說，除了缺糧事件外，又傳瓦斯及彈藥補給等問題，加上近期馬祖也面臨海纜斷線危機，影響民生及軍方第一線作戰能力甚鉅，已申請自動調查。

監委表示，軍方未重視駐防官兵權益，恐影響民生及軍方作戰士氣，將釐清調查馬防部駐防官兵面臨缺糧的實情，及離島物資長期運輸面臨的困境，相關基本民生需求及戰備補給，有無面臨相同問題。

監委說，將調查相關人員有無涉行政違失責任，以及權責單位的因應方案及解決措施。（編輯：張良知）1120308