駐波士頓辦事處長投書美媒 強調台灣致力和平

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（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）駐波士頓辦事處長孫儉元投書美媒，重申台灣致力維護台海和平穩定、不會以宣布獨立片面改變現狀，並呼籲國際社會一同敦促中國正面回應台灣善意，和平解決兩岸分歧。

2月訪台的美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）2日在「波士頓環球報」（Boston Globe）發表專文，主張美國支持台灣民主、提供必要的防禦性武器之餘，應重申美方奉行數十年的一中政策，避免支持台獨，同時鼓勵台灣與北京對話。

孫儉元投書相同報刊回應肯納，今天以標題「台海危機關乎全世界」（A crisis across the Taiwan Strait should concern the entire world）刊載。

文章提到，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月接受「大西洋月刊」（The Atlantic）活動專訪時說，台海如爆發危機，事關「全世界」，而非「中國基於主權聲稱的內政問題」。

孫儉元說，鑑於兩岸緊張情勢影響全球，台灣持續致力維護區域和平穩定。因此，正式國號為中華民國的台灣不會以宣布獨立片面改變台海現狀，因為中華民國（台灣）早已是主權國家。

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此外，台灣2023年國防預算占國內生產毛額（GDP）比例增至2.4%，且宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，都展現自我防衛決心。

文末寫道，只要中國平等對待台灣，停止把一中原則當做對話前提且強迫台灣接受，台灣隨時準備與北京恢復對話。不過，台灣單方面努力不足以確保台海和平，「我們呼籲國際社會敦促中國正面回應台灣的善意，和平解決兩岸分歧」。（編輯：陳惠珍）1120309