鄭運鵬爆選舉監票文件 林家興譴責造假抹黑

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民進黨立委鄭運鵬9日質詢時表示，有南投民眾跟他爆料，稱是「國民黨縣議員組織文件」，內容跟選舉監票有關，內有4個行動工作任務列表，質疑投票所外有民眾持隱藏式攝影機等紀錄投票已觸法。中央社記者劉世怡攝 112年3月9日

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（中央社記者劉世怡、劉冠廷台北9日電）立委鄭運鵬今天以爆料者提供「國民黨縣議員組織文件」質疑投票所外有民眾持隱藏式攝影機等紀錄投票已觸法。國民黨文傳會副主委林家興則嚴厲譴責是造假和抹黑。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長蔡清祥列席說明立法計畫，並備質詢。南投縣第2選區立委補選4日投開票，自稱「全民監票行動聯盟」成員從外地到南投市、名間鄉投票所「監票」，進行攝影、紙本記錄投票者特徵，警方查獲2件、6人訊後依妨害投票罪嫌函送法辦；涉案者向媒體透露，成員從事監票錄影快3年，首次被查辦。

立法委員鄭運鵬質詢時表示，有南投民眾跟他爆料，稱是「國民黨縣議員組織文件」，內容跟選舉監票有關，內有4個行動工作任務列表，其中要求成員在投票前一天「勘查投票所地理位置，放設置隱藏式攝影機」；投票當天「依投票所地理位置，放設置隱藏式攝影機或V8」。

國民黨文傳會副主委林家興發布新聞稿指出，南投補選期間有民間團體自發進行的各項監票爭議事件，與國民黨並無關聯，該文件應為不實偽造，國民黨嚴厲譴責造假該文件人士以及鄭運鵬的不實抹黑行徑。

林家興表示，對於鄭運鵬不善加查證，反擅自動用立委職權於質詢時作不實抹黑爆料的行為，國民黨感到十分遺憾，呼籲鄭運鵬與民進黨勿再使用粗糙抹黑造謠手段傷害台灣民主、降低民進黨自身公信力。

鄭運鵬質詢時表示，有南投民眾跟他爆料，稱是「國民黨縣議員組織文件」，內容跟選舉監票有關，文件顯示，成員應在投票日當天早上7時50分到下午4時，在各投票所外「以（特徵表）計數器紀錄進入投票所投票人數」、「每小時以手機連線隱藏式攝影機，查看全程錄影有無中斷」。開票結束後，將投開票報告表清楚拍照上傳計票總部，並把投票結果登錄在計票總部網站。

鄭運鵬指出，文件上竟然寫出V8二字，顯示這種監控選民的行為已行之多年，才會出現舊款V8攝影機文字；因他收到的爆料文件內容的工作任務，與「全民監票行動聯盟」行為如出一轍，兩者之間是否有關係，有無違反選罷法及妨害秘密等罪。

鄭運鵬對提出三項質疑，包含這是否為長期存在的犯罪行為、與政黨有關的結構性犯罪以及是否有將影片傳給境外勢力，要求法務部應嚴格查明。

蔡清祥對此回應，因選舉查察業務由最高檢察署督導，將把鄭運鵬所提文件，提供給檢察總長邢泰釗了解。（編輯：方沛清）1120309