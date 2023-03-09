黃健庭代朱立倫表態不納總統民調 藍委：有助整合

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（中央社記者王承中台北9日電）國民黨秘書長黃健庭指國民黨主席朱立倫表態總統民調不納入自己。不具名的國民黨立委表示，對未來黨內的整合及處理總統、立委提名是一個漂亮的起手式，黨內有心人士很難再質疑黨中央的各項協調提名作為。

國民黨備戰2024總統選舉，外界關注採徵召或初選決定人選。黃健庭8日表示，如果黨內討論後，對徵召有共識，鴻海創辦人郭台銘當然是考慮對象之一。黃健庭也說，黨主席朱立倫已多次表示沒有個人的考量，甚至曾說過民調不用納入自己。

國民黨立委洪孟楷今天接受中央社記者訪問表示，現在的態勢越來越撥雲見日，眼前國民黨最重要任務就是打贏2024大選。朱立倫已多次表達自己是總教練角色，就不存在上場打球問題，而是選出最好人選來布陣，打贏總統大選，要肯定朱立倫的承擔。

針對近期黨內因總統提名問題而產生的紛擾，洪孟楷指出，相信黨中央有聽到基層意見，正往正向的方向前進，能快就不要慢，按照既定步驟穩紮穩打，一步一腳印，相信國民黨在2024大選能大有可為。

國民黨立委林為洲表示，他肯定黨中央的說法，對於總統提名總是有個進展。既然民進黨總統提名人選已大致底定，國民黨就不存在敵不動、我不動的考量，對區域立委來說，母雞能越早定案越好，就可以越早進行相關活動，大家團結打贏2024大選。

林為洲指出，黃健庭某種程度也幫朱立倫講出態度，吻合朱立倫過去強調會無私無我，推出最強人選的態度，這對未來藍營總統提名人選的產出，會有正面的幫助。

不願具名的國民黨立委表示，先前因為總統、立委提名問題，黨內一度烏煙瘴氣，如今朱立倫透過黃健庭向外界明確表達態度，對黨內起到領導示範作用，對未來黨內的整合及處理總統、立委提名是一個漂亮的起手式。

該名國民黨立委指出，自朱立倫當選黨主席後，黨內質疑朱立倫要選總統的聲音就一直存在，如今朱立倫已展現態度，未來黨內有心人士就很難質疑黨中央的各項協調提名作為；如果朱立倫沒有展現態度，相信未來提名的協調，仍會被黨內有心人士質疑，影響黨內團結。（編輯：林興盟）1120309