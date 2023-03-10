鄭世維稱口誤道歉 林佳龍：任何抹黑都傷害民主

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（中央社記者陳昱婷、溫貴香台北10日電）前蔣萬安競辦發言人鄭世維昨天在臉書發文表示，去年稱總統府秘書長林佳龍曾獲建商無償提供競選總部，有口誤並表示歉意。林佳龍辦公室今天強調，任何抹黑都傷害民主。

鄭世維昨天在臉書發文表示，去年1月14日在三立新聞台製作播出的節目「鄭知道了」中，公開對外發表林佳龍擔任台中市長期間故意將太原段土地出售給總太集團、林佳龍2018年競選台中市長連任時寶鴻建設無償提供競選總部等話。

鄭世維指出，這些說法確實有口誤及錯置的情況，「就此對林佳龍先生造成困擾之處，表示歉意」。

林佳龍辦公室（林辦）強調，道歉聲明與當時的不實指控及散佈，得到的關注往往不能對等，選舉是一時，任何企圖抹黑、張冠李戴、惡意連結，都是對於民主的傷害。

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林辦表示，盼各界對於公共議題的討論，均能基於正確且經查證的資訊，言論自由與開放的價值不只是權利，也是有責任的行使，政治人物的言行時刻都有責任義務對民意負責，維持民主體制的穩定，才是真正捍衛言論自由。

鄭世維曾任國民黨文傳會副主委，去年7月起擔任台北市長蔣萬安競選期間的辦公室發言人，現為台北漁產運銷股份有限公司董事長。（編輯：方沛清）1120310