金防部全力搜尋失聯二膽上兵 不評論坊間臆測

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金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊9日早點名時，發現陳姓上兵未到失聯，單位隨即編組尋找。金防部政戰主任張榮順10日表示，金防部將把握黃金72小時，全力搜尋。（民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年3月10日

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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）陸軍金門防衛指揮部政戰主任張榮順今天表示，坊間任何有關烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵失聯的臆測都沒有依據，金防部不予評論，把握黃金72小時，全力搜尋。

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊9日早點名時，發現陳姓上兵未到失聯，單位自上午7時即編組尋找。

張榮順今天接受中央社記者訪問表示，今天持續在海上及二膽島上搜尋，金門海巡隊也出動協尋，尚無所獲。會盡全力把握搜尋的72小時，積極尋人。

有關坊間對陳姓上兵失聯的各種臆測，張榮順表示，這些傳聞都沒有依據，不予評論。

據了解，陳姓上兵來自新北市板橋，年約26歲，到金門3年左右。他的父親已在昨天趕到金門，在軍方陪同下搭乘海龍快艇登上二膽島等待消息。軍方透露，陳父心情平靜。（編輯：郭諭儒）1120310