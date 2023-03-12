國父逝世98週年 駐新加坡代表赴晚晴園獻花致敬

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為紀念國父孫中山逝世98週年，駐新加坡代表梁國新12日率旅星僑界、駐星代表處官員等人到晚晴園向國父銅像獻花致敬。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月12日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）為紀念國父孫中山逝世98週年，駐新加坡代表梁國新今天率僑界、台商代表到晚晴園獻花致敬。梁國新說，在晚晴園紀念非常有意義，最重要的就是國父推動的政治制度在台灣實施。

紀念儀式今天上午在「晚晴園—孫中山南洋紀念館」舉行，包括旅星僑界、台商代表及駐新加坡代表處官員等50多人出席。

梁國新向國父銅像獻花致敬後致詞表示，國父領導革命的歲月中，曾4次下榻現在的晚晴園，更有3次起義行動是在晚晴園策劃。

他指出，國父曾說「華僑為革命之母」，孫中山南洋紀念館的展覽室裡也有一幅名為「華僑是革命之母」的油畫，描繪1907年孫中山在新加坡牛車水向當地人民宣揚革命思想的場面。畫中包括礦工、農民、膠工、婦女及小孩等100多人，栩栩如生、令人動容。

梁國新表示，在晚晴園紀念國父逝世非常有意義，最重要的意義之一就是國父孫中山畢生推動的三民主義、五權憲法等政治制度在台灣實施。

梁國新指出，去年底台灣舉行縣市長選舉，過程平和順利，明年1月也將舉行總統大選，相信一定能順利完成。在晚晴園向國父銅像獻花致敬，除了緬懷其志業，也是要紀念守護自由、民主的理念。

晚晴園原為新加坡富商張永福擁有的2層樓別墅，原是買來供母親養老，後來成為孫中山在南洋的革命基地。經修復後，成為「晚晴園—孫中山南洋紀念館」，介紹孫中山在南洋的革命事蹟，以及為華人社群帶來的深遠影響。

梁國新表示，張永福的後代今天也出席紀念儀式，為歷史做見證。（編輯：張芷瑄）1120312