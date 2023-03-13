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15日登記總統初選 賴清德：若2人以上參選依規定請假

2023/3/13 18:00（3/13 18:33 更新）
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民進黨主席賴清德向黨務主管表明，將於15日登記民進黨總統初選。（中央社檔案照片）
民進黨主席賴清德向黨務主管表明，將於15日登記民進黨總統初選。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨今天起進行總統初選領表登記，傍晚統計共有2人領表，尚無人登記；民進黨主席賴清德向黨務主管表明，將於15日登記，爭取提名，17日登記結束，若有2人以上參選，必須初選，他會依規定辦理請假。

賴清德也指示政策會要以「民進黨是什麼樣的政黨」作為主題，擬定完整論述，供各部門介紹並宣傳民進黨的價值理念和目標。

另外，賴清德近來也陸續邀請各派系立委餐敘，正國會立委證實，賴清德明晚在副總統官邸設宴邀請正國會人士。

民進黨13日至17日進行總統初選領表登記，總統候選人登記費用比照上屆收新台幣400萬元、民調100萬元。民進黨中央今天傍晚指出，今天計有2人領表、無人登記。

媒體上午目擊，賴清德陣營一早派代表領表，另外一名領表者是資深黨員，但這名黨員接受媒體訪問時表示，若競選經費不夠，就不會選。

賴清德今天下午主持黨務主管會報，民進黨新聞部主任兼發言人張志豪轉述，賴清德聽取各部門業務報告後，向黨務主管說明他將於15日上午9時30分登記，爭取民進黨提名，參選2024總統；17日登記結束，若有2個人以上登記，必須進行初選，他會依據黨的規定辦理請假。

賴清德在會中感謝大家的辛苦和打拚，他說，從1月18日接任黨主席至今，近2個月，因為大家團結合作，在中執會通過了幾項革新的議案，也成功打贏南投立委補選，並順利完成今年度的預算，這些都是很難得的成績。對於相關工作都如期完成，他要謝謝所有黨務主管及黨工，後續請大家團結合作，主動積極辦理各部門業務，彼此之間團結合作、協同作戰。

賴清德指出，現在是中央黨部的整軍經武，一定要把地方黨部串連起來，才能夠充分發揮黨的戰力；必須強化推動黨的公益化，及黨員的聯誼、講習、人才培育等工作；後續會和各縣市黨部主委討論後，進行縣市黨部組織規程的修訂。

此外，賴清德也指示政策會要以「民進黨是什麼樣的政黨」作為主題，擬定完整論述，因為黨是執政的後盾，這套論述可供各部門更完整介紹並宣傳民進黨的價值理念和目標，並推動黨務。（編輯：謝佳珍）1120313

#賴清德
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#民進黨總統初選
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