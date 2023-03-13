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外交部國際NGO實習計畫 即日起報名

2023/3/13 19:38
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（中央社記者黃雅詩台北13日電）外交部今天公布民國112年「選送NGO幹部及青年學子赴海外INGO實習計畫」，今年優先招收的實習領域包括民主人權、醫療衛生、婦女賦權等及其他符合聯合國「永續發展目標」（SDGs）議題。

外交部發布新聞稿指出，全球疫情趨緩，各項國際交流及活動已漸恢復疫情前頻率，為持續鼓勵台灣非政府組織（NGO）幹部及青年學子拓展國際連結，並增進與國際非政府組織（INGO）間的交流與合作，外交部即日起接受報名參加「112年選送NGO幹部及青年學子赴海外INGO實習計畫」，報名期限至5月10日止。

外交部指出，「外交部選送NGO幹部赴海外INGO實習計畫」自94年開辦以來，迄今已選送逾60名優秀NGO幹部赴美國「國際榮譽護理學會」、「國際立即行動組織」、英國「世界物理治療聯盟」、加拿大「國際經濟商管學生會世界總會」及約旦「婦女計畫中心」等多個知名INGO實習。

外交部指出，報名者須為現職NGO幹部，今年優先招收的實習領域包括民主人權、醫療衛生、婦女賦權、人道援助、環保永續、社會創新、國民外交及其他符合聯合國「永續發展目標」（SDGs）議題。

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外交部指出，「外交部選送青年學子赴海外INGO實習計畫」自108年開辦以來，計有4名大專院校生分別前往美國、歐盟及韓國的知名INGO實習，前年因為疫情停辦，去年恢復舉辦，報名者須為18歲至35歲大專院校在學學生，且同樣以上述實習領域為優先考量。報名任何一項計畫的NGO幹部及青年朋友都將在通過外交部初審及面試後，於下半年赴INGO實習。

外交部指出，報名方式採通訊報名，有意參加者請檢附甄選簡章所列應繳文件，在5月10日前（以郵戳為憑）掛號寄至10048台北市中正區凱達格蘭大道二號「外交部非政府組織國際事務會」收。詳細報名資訊及甄選簡章請參考外交部網站（https://www.mofa.gov.tw ） 及NGO雙語網站（https://www.taiwanngo.tw ）。（編輯：蘇志宗）1120313

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