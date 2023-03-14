顏蔚慈指侯友宜對話缺民主素養 市府：勿捕風捉影

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（中央社記者王鴻國新北14日電）勞動部次長王安邦今天為妻子、民進黨新北市議員顏蔚慈日前上節目稱遇市長侯友宜談選舉「如果我再用一點力，妳會更辛苦喔」說法抱不平及憤怒；新北市政府回應勿捕風捉影。

顏蔚慈日前上「新聞放鞭炮」節目受訪時表示，她是三蘆選區最後一席當選議員，宣誓就職完隔天跑行程時遇到侯友宜，侯友宜笑笑對她說「蔚慈辛苦囉，選得不容易不輕鬆」並說「如果我再用一點力，妳會更辛苦喔」。這句話引來許多媒體的報導。

王安邦今天到「新聞放鞭炮」節目時，談到妻子顏蔚慈的遭遇時表示，坦白說，那個時候，其實是有一點點憤怒啦！

他表示，憤怒原因不僅是妻子被欺負，比較氣的是因台灣民主化很長時間，大家都能理解立法監督行政是天經地義，更是民主政治常態，侯友宜身為行政首長，用這樣的口氣對民代講話，「我覺得他本質上是比較沒有民主的思想，同時也不夠尊重民主」。

王安邦表示，台灣民主歷程並非一朝一夕，侯友宜竟然還是用上對下的權威方式面對民代，這是讓顏蔚慈覺得比較不解與遺憾的地方，妻子當天回家後就跟他說到此事，他聽到後很訝異，還問妻子確定沒有聽錯？顏蔚慈說沒有。

王安邦說，自己在行政機關服務、擔任局處首長時也會面對議員質詢，常常和民代互動往來選民服務案，但「我們被監督是我們的責任」，大概沒有勇氣像侯友宜一樣，對民代這樣說話，所以整件事情對他來說是「匪夷所思」。

他強調，監督是民主制衡的核心價值，行政機關擁有資源比較多，在執行層面更應該受到監督，如果對於監督，總是這種敵對，甚至敵視，不客氣的講甚至比較蔑視的狀態，他都覺得這不是民主的常態。

而民進黨發言人李坤城日前接受「新聞放鞭炮」節目訪問時，也曾提及顏蔚慈的遭遇並表示侯友宜就是「老刑警式」的問案方法，會旁敲側擊、蘿蔔棒子一起來。

他表示，去年8、9月時擔任民進黨新北市長候選人林佳龍的競辦發言人，基於職責就常需批評新北市政，就在某一個場合上遇到侯友宜，那時，侯友宜笑笑的對他說「你要選立委，不要一直弄我，如果你弄我，我也可以弄你（台語）」侯友宜都是笑笑的講，不會氣急敗壞的，侯友宜對顏蔚慈說話時，也是這樣笑笑的講。

顏蔚慈向中央社記者表示，她和丈夫私下曾對此有討論，大部分的人也都覺侯友宜的說法有失市長的高度，也沒有民主素養，侯友宜似乎不像表面上的身段柔軟，她對此感到滿衝擊的。

她說，侯友宜應信守對市民承諾，好好做事，留在新北完成對市民的付託，做好做滿，可以讓市政有更多進步的空間，希望市府能更開放並接受反對黨意見，市政也會更好，希望侯友宜能留在新北，有更多的肚量可以接受不同意見。

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新北市政府對於王安邦等人的說法回應指出，眾所皆知，侯友宜上任後，每每參與地方行程，都會與所有里長、議員、地方人士問候，互動熱絡，地方人士也都知道侯友宜接地氣的熱情性格。

市府表示，侯友宜不分黨派、不分你我，對於有議員上前討論市政或給予建議，只要時間允許，侯友宜都會傾聽商談，為的就是希望讓地方變得更好。有心人士勿為了政治目的捕風捉影，不如把這些心思，拿來好好想想如何解決此刻全民最關心的缺蛋、缺雞肉等民生問題。（編輯：李錫璋）1120314