外交部澄清媒體報導 非早知台宏邦交生變卻無作為

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）宏都拉斯擬轉與中國建交，「德國之聲」報導外交部4週前已知悉卻毫無作為，外交部今天澄清指出，曾數度向宏國表示願在能力範圍內協助其建設，呼籲媒體報導前善盡查證責任。

德國之聲15日引述匿名消息指出，宏都拉斯曾向台灣提出多項能源建設援助要求，若台灣願意提供宏都拉斯金援，「可確保雙邊關係再延續12年。」但台灣政府在宏都拉斯提出的多項計畫上太猶豫不決。

德國之聲並引述匿名消息人士質疑，台灣政府過去這段時間聚焦於歐洲與烏克蘭戰爭，完全誤判了拉美情勢，不過宏都拉斯總統透過推特宣布相關消息，該舉動與慣例的外交做法有落差，宏都拉斯是否與台灣斷交「或許還有一些時間來扭轉局勢」。

針對德國之聲的報導，外交部上午發布新聞稿澄清指出，台灣自宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯卡蕬楚）去年1月上任以來，依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫。

外交部表示，曾數度向宏方表示，台灣願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾。

外交部表示，對於兩國關係出現警訊，迄今仍努力維持邦誼，絕非知悉宏國政府外交轉向意圖卻毫無作為，籲請媒體於報導前應善盡查證責任。（編輯：張均懋）1120316