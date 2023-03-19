挺賴清德選總統 紐約僑界成立海外後援會

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（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）紐約僑界今天成立海外後援會，支持副總統賴清德代表民進黨參選總統，並呼應賴清德，強調僑胞是台灣隊一員，會一起努力把台灣建設成自由世界的MVP（最有價值球員）。

賴清德15日登記參加民主進步黨總統初選，在同額競選情況下，身為黨主席的他代表角逐2024年總統大選態勢底定。為支持賴清德，紐約僑界組成「海外信賴後援會」，18日在紐約台灣會館舉行成立記者會，約50名僑胞參加。

後援會由曾任台灣人公共事務會（FAPA）會長的醫師樊豐忠擔任總召集人。

樊豐忠致詞時說，美國總統拜登多次表明，如果中共武力犯台，美國將協防台灣。美國在台海的國家利益與台灣的利益重疊，絕不會允許中國擁有台灣，因為台灣有如永不沉沒的航空母艦，一旦落入中國的手，中國將嚴重威脅日本、美國及自由世界的安全。

他表示，參考台灣各政黨可能參選下屆總統的人選，有人對國際情勢認識不清；有的政黨一旦執政，可能恢復和中國統一的步伐，完全違背台灣住民的利益。中共霸權向外擴張之際，賴清德是美國朝野和自由世界必然希望的台灣總統。

前民進黨美東黨部主任委員賴弘典說，唯有民進黨繼續執政，才能繼續維持台灣民主、經濟繁榮及兩岸和平穩定，「我們都希望和平，不要戰爭，也了解只有備戰才能避戰的正途」。

後援會聲明寫道，賴清德主張中華民國台灣是個獨立國家，和中國互不隸屬，符合台灣主流民意，且在維護台灣主權上從未退縮，是一位可以信賴的領導人。

與會僑胞年齡層廣，合照時舉著拚經濟、護民主、強國防、保和平、We Are Team Taiwan（我們都是台灣隊）等標語，呼應賴清德參選主張。

後援會執行長、民進黨美東黨部主委莊振輝受訪時說，後援會籌設階段，美國加州及非洲、歐洲、中南美洲等地僑胞得知後紛紛加入，後援會名稱因而從原規劃的「美東」改為「海外」，募款總額已超過30萬美元（約新台幣919萬元）。

莊振輝說，當前台灣政壇強調反黑金，以賴清德老實、堅持、擇善固執的人格來看，如果他當選總統，台灣政治會有一番不同的景象。（編輯：馮昭）1120319