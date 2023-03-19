更多編輯台推薦新聞：
捍衛任務4上映前夕「飯店經理」藍斯瑞迪克猝逝
娛樂

捍衛任務4上映前夕「飯店經理」藍斯瑞迪克猝逝

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事
科技

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

外交部：台英國會小組主席率團訪台 將晉見蔡總統

2023/3/19 09:38（3/19 09:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外交部19日表示，台英國會小組主席史都華應台灣政府邀請，19至24日率團訪台。（圖取自facebook.com/bobstewart22nd）
外交部19日表示，台英國會小組主席史都華應台灣政府邀請，19至24日率團訪台。（圖取自facebook.com/bobstewart22nd）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北19日電）外交部今天表示，台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）應台灣政府邀請，今天至24日率團訪台，此團是自去年11月英國下議院外交委員會組團訪台後，英國國會再度來訪，期間將晉見總統蔡英文。

外交部發布新聞稿表示，訪團成員包括副主席、英國國會下議院議員巴特勒（Rob Butler，另譯白若博），以及艾薩拉（Sarah Atherton）、戴思棠（Tanmanjeet Singh Dhesi）、阿夫扎爾‧汗（Afzal Khan，另譯康福澤）、芮瑪（Marie Rimmer，另譯瑞茉莉）等跨黨派下議員及台英國會小組秘書處職員。

訪團在台期間將晉見蔡總統，拜會行政院長陳建仁、國安會秘書長顧立雄，並分別接受立法院院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴。訪團也將拜會經濟部、陸委會等部會，與立法院「台英國會議員交流協會」交流，並參訪台灣文經設施，也將就台英雙邊關係、區域局勢、經濟韌性等議題與台灣行政部門、民意代表及專家深入交換意見。

外交部指出，此行為史都華第二次訪台，他在2021年接任台英國會小組主席後助台灣甚力，包括去年2月與下議院同僚共同發起「台英友誼及合作」動議案辯論，及就台海情勢及台英關係致函英國國防部及外交部，並致函所有英國會上、下議員，說明台英關係現況及中國對台軍事威脅，籲請國會議員堅定支持我國，展現堅定友台立場與情誼。

外交部表示，台灣與英國是共享自由民主、法治人權價值的堅實夥伴，雙方關係密切友好，在全球威權主義持續擴張之際，英國政府及國會持續強化對台海安全的關注、支持台灣參與國際組織並深化雙邊關係。

外交部強調，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與英國等理念相近夥伴，攜手強化全球民主陣營的韌性、支持民主發展並推進多元領域的合作交流，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。（編輯：楊凱翔）1120319

#外交部長
#蔡英文
#英國國會
延伸閱讀
專訪／捷克自詡歐台關係推手 眾議長將率史上最大訪團來台專訪／歐洲議會副議長：歐盟對俄行動一致 也能團結面對中國麥卡錫傳4月加州會蔡總統 美國務院：議長有權決定見誰會見張忠謀 美眾議員肯納：台美經貿關係重要
蔡英文
蔡總統：台灣有能力意願與國際友盟確保印太和平蔡總統參訪口罩國家隊 允提供預算助疫後轉型
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族