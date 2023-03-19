外交部：台英國會小組主席率團訪台 將晉見蔡總統

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外交部19日表示，台英國會小組主席史都華應台灣政府邀請，19至24日率團訪台。（圖取自facebook.com/bobstewart22nd）

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（中央社記者游凱翔台北19日電）外交部今天表示，台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）應台灣政府邀請，今天至24日率團訪台，此團是自去年11月英國下議院外交委員會組團訪台後，英國國會再度來訪，期間將晉見總統蔡英文。

外交部發布新聞稿表示，訪團成員包括副主席、英國國會下議院議員巴特勒（Rob Butler，另譯白若博），以及艾薩拉（Sarah Atherton）、戴思棠（Tanmanjeet Singh Dhesi）、阿夫扎爾‧汗（Afzal Khan，另譯康福澤）、芮瑪（Marie Rimmer，另譯瑞茉莉）等跨黨派下議員及台英國會小組秘書處職員。

訪團在台期間將晉見蔡總統，拜會行政院長陳建仁、國安會秘書長顧立雄，並分別接受立法院院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴。訪團也將拜會經濟部、陸委會等部會，與立法院「台英國會議員交流協會」交流，並參訪台灣文經設施，也將就台英雙邊關係、區域局勢、經濟韌性等議題與台灣行政部門、民意代表及專家深入交換意見。

外交部指出，此行為史都華第二次訪台，他在2021年接任台英國會小組主席後助台灣甚力，包括去年2月與下議院同僚共同發起「台英友誼及合作」動議案辯論，及就台海情勢及台英關係致函英國國防部及外交部，並致函所有英國會上、下議員，說明台英關係現況及中國對台軍事威脅，籲請國會議員堅定支持我國，展現堅定友台立場與情誼。

外交部表示，台灣與英國是共享自由民主、法治人權價值的堅實夥伴，雙方關係密切友好，在全球威權主義持續擴張之際，英國政府及國會持續強化對台海安全的關注、支持台灣參與國際組織並深化雙邊關係。

外交部強調，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與英國等理念相近夥伴，攜手強化全球民主陣營的韌性、支持民主發展並推進多元領域的合作交流，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。（編輯：楊凱翔）1120319