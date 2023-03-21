黃露慧批不適任 王美惠：多次被評鑑優秀立委

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）民進黨立委初選開放登記，嘉義市現任立委王美惠、兼任民進黨嘉市黨部主委的市議員黃露慧均於今天登記；對於被點名不適任，王美惠說，多次評鑑優秀立委，不是黃露慧說了算。

黃露慧上午登記後並接受媒體聯訪表示，民進黨在嘉義市面對現任黨籍立委不適任的問題，為了堅持民主，需要有更適合的人選出來承擔責任。

對於民進黨祭「誠信條款」不建議現任議員參選下屆立委，黃露慧說，尊重民進黨中央的建議，但嘉義市情況不一樣，身為民進黨嘉義市黨部主委責無旁貸，並下架不適任的人選。

王美惠於下午登記後表示，在中央問政，為台灣的未來打拚，為地方爭取建設，且多次被評鑑為優秀立委。相信市民都有感受，對於適不適任立委問題，並不是黃露慧說了算。

王美惠指出，2019年參與民進黨嘉義市立委初選時，以過去當市議員服務的績效，經選民的肯定，贏得初選，並在立委選戰中獲得勝選。

王美惠說，身為民進黨籍立委，堅定支持民進黨主席賴清德的領導與方針，嚴守黨中央提名誓約書，不違紀、不賄選、不施暴力及不攻訐民進黨及候選人，同時也呼籲其他參選人，須遵守黨中央的規定，言行一致、誠信最重要，才值得市民信賴。

黃露慧表示，即日起登記參選黨內立委初選，基於公平起見及避嫌，黨部主委職務暫由鄭欣容代理。

民進黨昨天開始進行立委初選領表登記，王美惠、黃露慧今天完成黨內立委初選登記，前市議員凌子楚已領表，將於24日前往市黨部登記。（編輯：謝雅竹）1120321