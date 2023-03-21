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劉櫂豪指台東獲准赴中談釋迦檢疫 饒慶鈴感謝中央

2023/3/21 23:02
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（中央社記者李先鳳台東縣21日電）台東縣政府擬赴中國說明檢疫規範，爭取恢復釋迦輸銷，立委劉櫂豪服務處今晚指出，中央已許可縣府組團赴中國。台東縣長饒慶鈴接受媒體聯訪表示，「感謝中央支持」。

台東縣副縣長王志輝原訂22日率團到中國洽談鳳梨釋迦檢疫及外銷等相關事宜，行程有所改變，農業處長許家豪對外說是中央阻擋。民進黨籍立委劉櫂豪說明是「扭曲、誤解」，由於王志輝具公務人員身分，必須由移民署依規定審核。

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劉櫂豪傍晚透過新聞稿指出，移民署及農委會並無否決王志輝的中國大陸行程，支持台東縣儘速依審查會意見，提出說明，依據相關的法規辦理，樂觀其成，支持台東縣政府對等尊嚴符合法規的交流；在中央及地方努力配合下，為台東的農業發展，拓展出更多的國際通路。

劉櫂豪服務處晚間告知中央社記者，縣府下午再行補件，移民署審核通過；移民署詢問農委會意見，確認沒問題後已許可。（編輯：謝雅竹）1120321

#劉櫂豪
#王志輝
#移民署
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