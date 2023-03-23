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宏國外長赴中談建交 中國：歡迎宏國積極表態

2023/3/23 17:12（3/23 17:24 更新）
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（中央社台北23日電）宏都拉斯外長22日率團赴中國討論雙方建交，中國外交部發言人汪文斌今天表示，歡迎宏都拉斯政府關於發展對中國關係的積極表態，他並否認中方支持宏國向台灣提出金錢援助。

據澎湃新聞報導，汪文斌23日下午主持中國外交部例行記者會，有記者提問，據報導宏都拉斯外長正在訪問中國，雙方是否商討建交事宜？

汪文斌回應稱，堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨，「中方歡迎宏都拉斯政府關於發展對華關係的積極表態，願在平等和相互尊重基礎上同宏都拉斯建立和發展雙邊關係。」

另有記者提問，據消息人士透露，宏都拉斯總統在推特上宣布將尋求與中國建立外交關係前一天，據悉宏國要求台灣提供25億美元援助，並說台灣當局懷疑中國暗中支持宏都拉斯的請求，中方對此有何回應？

汪文斌則稱，「有關說法十分荒謬，純屬無中生有」。近日宏國外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）接受採訪時表示，宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）發展對中國關係的決定順應世界大勢，也是從宏都拉斯自身實際情況作出決定。

外交部今天表示，宏都拉斯總統卡斯楚日前指示與中國發展關係以來，台方持續與宏方溝通，但宏國堅持派遣外長赴中國洽商建交，嚴重傷害台灣政府與人民感情的舉措，決定立即召回駐宏大使，以表達強烈不滿。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120323

#汪文斌
#中國
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