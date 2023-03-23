旅日僑領致力日台交流獲表揚 盼望蔡總統訪日

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日本台灣交流協會23日頒發表揚狀給對台日交流有卓貢獻者，獲頒的是一團體及全日本台灣連合會會長趙中正（前排左3）等4人。他期盼總統蔡英文訪日。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月23日

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（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本台灣交流協會今天頒獎給對台日交流有卓著貢獻人士，獲獎者之一的全日本台灣連合會會長趙中正在典禮後受訪時表示，盼總統蔡英文訪日，相信日本民眾會歡迎。

日本台灣交流協會理事長谷崎泰明今天在位於東京六本木的協會本部舉行頒發表揚狀的典禮。他表示，日本台灣交流協會從2018年起頒發表揚狀給對台日交流有卓著貢獻的團體或人士，今年獲表揚的有京都橘高校吹奏樂部這個團體與趙中正、日本中華聯合總會名譽總會長詹德薰、台灣東電化（TDK）董事長松尾直及日華青少年交流協會專務理事相澤邦彥等4人。

谷崎表示，京都橘高校吹奏樂部去年接受蔡英文總統擔任會長的中華文化總會之邀去參加台灣的國慶活動，廣受台灣人感謝，促使台日情誼更良好。

京都橘高校吹奏樂部有2名女高中生及2名師長出席這場頒發表揚狀典禮。其中一名師長表示，並非京都橘高校吹奏樂部的表演精湛，而是這些學生認真的心意深入台灣民眾的心，期盼以此為契機，更多學生能持續促進台日之間的連結。

典禮結束後，趙中正受訪時表示，日前日本首相岸田文雄閃電訪問烏克蘭，讓全世界看到日本站在與台灣自由、民主、人權等價值相同的立場。

他表示，蔡總統預定月底訪問美國，希望蔡總統回程時可以順道訪問日本，他相信日本國民一定很歡迎。他還說，3年前全日本台灣連合會就呼籲蔡總統務必到日本訪問，不需有過多的顧慮。

他說，蔡總統的訪美之行也是要讓全世界看到台灣和自由民主陣營站在一起，相較於日前中國國家主席習近平訪問俄羅斯，世人知道台灣重視和平，而中國並非重視和平的國家。中國經常騷擾台灣，台灣和日本一定要團結對抗中國，對於中國試圖以武力片面改變現狀的行為，台日等理念相同國家一定要予以譴責。

詹德薰受訪時表示，日本中華聯合總會長年為台灣、日本建立友好關係努力貢獻，能夠獲得日本台灣交流協會表揚，是一大鼓勵。

他說，311大地震後，日本對台灣人的看法和關係都很正面，兩國人民彼此關係非常友善，希望這樣的情誼能持續，在日本的華僑也會持續努力貢獻國家。（編輯：高照芬）1120323

日本中華聯合總會名譽總會長詹德薰（左）旅日約50年，對台日交流貢獻卓著，23日獲日本台灣交流協會理事長谷崎泰明頒發表揚狀。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月23日

日本台灣交流協會理事長谷崎泰明（右2）23日舉行頒發表揚狀給對台日交流有卓著貢獻者，獲頒的有京都橘高校吹奏樂部這個團體及4位人士。該校師生（圖）出席儀式。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月23日