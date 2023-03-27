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美屬維京群島總督布萊恩訪台 外交部歡迎推動交流

2023/3/27 09:43
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（中央社記者游凱翔台北27日電）外交部今天表示，美屬維京群島總督布萊恩（Albert Bryan Jr.）今天至4月1日率團訪台，外交部表示誠摯歡迎之意，相信此行將進一步增進台灣各界與美屬維京群島間的相互了解，持續深化雙方交流與合作。

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外交部指出，布萊恩是首位訪台的美屬維京群島總督，此行率總督府幕僚長奈特（Karl Knight）以及對台經貿特使維克斯（Anthony Weeks）等資深官員來訪，將參加「2023年智慧城市暨2050淨零城市展」，並與外交部、經濟部、中華民國對外貿易發展協會、台灣的科技及航運產業及國立台灣科技大學等產、官、學界交流，深化雙邊在產業、觀光及學術的互動與合作。

外交部指出，布萊恩2019年上任以來與台灣互動密切，致力加強與台灣的關係，包括推動美屬維京群島與台灣簽署相互承認駕照協議，並多次派遣對台經貿特使訪台，尋求與台灣深化關係的契機。相信布萊恩此行將進一步增進台灣各界與美屬維京群島間的相互了解，以持續深化雙方交流與合作。（編輯：郭無患）1120327

#布萊恩
#外交部
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