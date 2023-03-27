民進黨台南立委初選第1選區 2女將畜牧政見交鋒

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民進黨立委賴惠員（中）在台南第1選區黨內初選面臨挑戰，27日由畜牧業者陪同舉行記者會，批評對手參郭貞慧提出的畜牧相關政見。（賴惠員服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月27日

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市立委第1選區民進黨內初選參選人郭貞慧日前提出3項畜牧政見，現任立委賴惠員今天批評為禁不起論證的「3支斷箭」，郭陣營則希望賴惠員深入了解後進行正面政策對話。

郭貞慧提出的畜牧政策「3支箭」包括要求國家中央部會協助地方政府成立畜牧業全面升級基金，並在基金帶領下於各縣市設立畜牧業升級顧問團，以及各地方升級基金可以機動調度，支持優質業者投資升級，提供0利率優惠貸款。

賴惠員今天由台南市養豬協進會人員陪同召開記者會，並指這3支箭是錯誤畜牧政見，反而成為禁不起論證的3支斷箭。

賴惠員表示，此畜牧政見看似頗具新意，實際卻是在民進黨政府推動已久的現行政策與機制下，再加上一個新的「太上皇機構」，美其名為「畜牧業全面升級基金」，卻被業者批評為疊床架屋。

賴惠員說，農委會畜產試驗所是最高畜產研究機關，在多處縣市設有分場，提供畜牧產業飼養相關問題諮詢。另外，農委會也早已提出多項農業低利貸款，並有農信保基金可協助提供擔保，利率可透過現有機制溝通協調，再外加一個多餘的基金會搞成多頭馬車，浪費有限資源。

賴惠員強調，將持續就農委會近期推動豬舍及禽舍改建計畫；畜禽糞處理去化、改善畜牧場環境；如何降低飼料成本、提升育成率；及防治重要豬、禽病等議題，扮演好政府與業者溝通橋梁，督促農委會落實相關政策，並要求台南市政府簡化相關程序，共同提升畜牧產業競爭力。

郭貞慧競選辦公室下午發布新聞稿指出，畜牧業全面升級基金開宗明義就不是在中央疊床架屋，而是把中央的資源和能量，依照各縣市不同的政經民情下放給地方政府，功能有如中央畜產會的地方版，以作業基金的方式，同時加入農業信保基金功能和工業區開發基金的精神。

郭貞慧團隊指出，畜牧產業升級單靠農委會單一部會力量不夠，希望賴惠員對郭貞慧提出的政策深入了解後，正面進行政策對話，而非以斷章取義邏輯回應。

台南市6個立委選區現任立委皆為民進黨籍，共有7人登記參加下屆立委選舉黨內初選，僅第1選區（新營、柳營、鹽水、白河、後壁、東山、學甲、將軍、北門、六甲、下營）有2人登記，其他選區都只有現任立委同額競選。（編輯：謝雅竹）1120327