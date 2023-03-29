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蔡總統出訪瓜地馬拉貝里斯 專機設防疫隔離區

2023/3/29 10:30
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（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天中午啟程訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，專機上防疫隔離採高規格，總統府發言人林聿禪今天上午受訪表示，雖然全球疫情已經趨緩，但仍訂定防疫計畫，將落實相關防疫措施及健康照護。

蔡總統今天展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序訪問瓜地馬拉、貝里斯兩友邦，返程過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程10天9夜。

總統府發言人林聿禪今天上午受訪表示，雖然全球疫情已經趨緩，但為維護訪團所有成員健康安全，這次出訪期間已訂定防疫計畫，將落實相關防疫措施及健康照護。

她說，針對機上防疫措施，訪團成員在機上需配戴口罩。此外，機上已設置防疫隔離座位區，若有成員於機上發現確診，將移至隔離座位區進行隔離，該區座位配置隔簾及專用洗手間，並由專責機組員服務。

而外交部也為所有成員準備防疫包，包含酒精、乾洗手、口罩、快篩、濕紙巾等，以助訪團成員在出訪行程中維護個人健康安全。

此外，根據外交部規劃，為確保專機成員健康，搭乘專機或遊覽車時，一律配戴口罩，其餘狀況視各國國情及活動性質機動調整。

蔡總統今天中午12時30分啟程，台灣時間30日凌晨3時抵達紐約，預計停留2夜。據報導，蔡總統30日將在紐約一場由華府智庫「哈德遜研究所」贊助的活動演講，並接受該智庫頒發「全球領導力獎」。

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結束過境紐約行程，蔡總統將至友邦瓜地馬拉、貝里斯進行國是訪問，回程預計台灣時間4月5日上午10時45分抵達洛杉磯，根據外媒報導，蔡總統除會晤麥卡錫外，也將在雷根圖書館發表演說，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席、共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）日前表示，他將隨麥卡錫一起與蔡總統會晤。

蔡總統預計4月7日返抵台灣，針對總統過境紐約與洛杉磯期間的行程安排，外交部長吳釗燮日前在立法院答詢表示，要與美方達到共同同意相關行程安排的時候，才會對外宣布；過境安排秉持舒適、安全、便利、尊嚴四原則。（編輯：蘇龍麒）1120329

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