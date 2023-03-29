馬英九訪中 朱立倫：外界不要雞蛋裡挑骨頭

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國民黨主席朱立倫（中）29日表示，前總統馬英九在大陸訪問，無論在哪都是強調中華民國、堅持中華民國的立場，馬英九作為前總統，立場站得很穩，外界不要雞蛋裡挑骨頭、故意扭曲事實。（朱立倫團隊提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月29日

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（中央社記者葉臻桃園29日電）前總統馬英九訪問中國大陸，國民黨主席朱立倫今天表示，馬英九立場站得很穩，在哪都是堅持中華民國的立場，外界不要雞蛋裡挑骨頭、故意扭曲事實。

朱立倫上午至慈湖謁陵獻花，接受媒體聯訪時說，馬英九在大陸訪問，無論在哪都是強調中華民國、堅持中華民國的立場，馬英九作為前總統，立場站得很穩，也讓大家看到希望透過交流對話，讓兩岸更和平的期望。

媒體詢問，馬英九在受訪時只讓人稱呼他馬先生等部分行徑，是否有矮化的嫌疑，朱立倫說，馬英九昨天在很多場合都有強調中華民國、民國112年，也有說明前總統身分等，外界不要雞蛋裡挑骨頭、故意扭曲事實。

針對是否已安排在6月訪美，朱立倫說，還沒規劃，未來只要是配合總統候選人、立委候選人或黨的需要，都盡量努力；但國民黨智庫執行長柯志恩明天就要去美國看老朋友、智庫和僑界，國民黨副主席夏立言4月也要到美國主持會議，也會見很多朋友。

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媒體詢問，這些訪美行程是否是為了2024選舉而拜會鋪路，朱立倫說，每個出訪都有它的意義，也會奠定國民黨獲得國際友人和僑界支持的基礎。

針對現在外界關注的桃園狒狒案，朱立倫說，這件事讓大家見證到，台灣人對於生命教育的重視，對任何生命、動物都很關注，相信桃園市長張善政會透過這事件，讓市府人員了解生命教育很重要，國人很關切對生命的尊重。（編輯：方沛清）1120329