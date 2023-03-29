游錫堃：台灣的防衛意志並不輸給烏克蘭
（中央社記者范正祥台北29日電）立法院長游錫堃今天接見日本京都、大阪、神戶、四國、廣島華僑總會及日本中華聯合總會青年部一行時表示，「台灣的防衛意志並不輸給烏克蘭」，他希望訪團返日後宣揚台灣的防衛意志。
游錫堃致詞時，首先代表立法院感謝日本僑界的朋友，時常幫助台灣，特別當台灣缺乏疫苗，或石斑魚及鳳梨等農產品被抵制時，都給予最大的協助。
他說，台日關係友好、脣齒相依，感謝訪團平時為台日關係所做的努力。
致詞時，游錫堃也向訪團指出，「台灣的防衛意志並不輸給烏克蘭」，希望訪團返日後宣揚台灣的防衛意志，要大聲宣揚台灣在惡鄰的威脅下沒有這麼容易被侵略和統治，如果強吞必定如魚刺卡住喉嚨般難以下嚥。
另外，游錫堃也向訪團提及台灣民主百年追求的歷程。他指出，1921年由一群台灣的民主志士搭船前往東京請願設置議會，史稱「台灣議會設置請願運動」，之後由石煥長與蔣渭水成立了「台灣議會期成同盟會」，1923年1月16日向台北北警署報備，是台灣史上第一次的政治結社。
游錫堃進一步說明，然而報備並未獲准，因此蔣渭水等人於2月16日轉而向日本東京早稻田警察署報備獲准，但遭台灣總督府進行迫害，12月16日開始遭搜索、逮捕、拘禁、判刑等共達99人，史稱「治警事件」。
他說，今年是治警事件100週年，之後自1923至1986的63年間，先賢們犧牲自由與生命代價，歷經6次政治結社運動，奠定台灣民主根基，才有今日的民主成果。
游錫堃今天在立法院秘書長林志嘉、僑務委員會副委員長呂元榮等人陪同下接見訪團一行47人。呂元榮致詞時表示，這次由兩個僑團聯合拜會，成員都是各地非常重要的僑會菁英及青年骨幹，長期關注台灣事務並向日本友人宣揚台灣自由民主的核心價值，對於促進僑民外交及兩國關係均具有顯著貢獻。（編輯：林興盟）1120329
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。