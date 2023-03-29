游錫堃：台灣的防衛意志並不輸給烏克蘭

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立法院長游錫堃29日下午接見日本京都大阪神戶四國廣島華僑總會及日本中華聯合總會青年部參訪團，向與會來賓致詞。中央社記者張新偉攝 112年3月29日

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（中央社記者范正祥台北29日電）立法院長游錫堃今天接見日本京都、大阪、神戶、四國、廣島華僑總會及日本中華聯合總會青年部一行時表示，「台灣的防衛意志並不輸給烏克蘭」，他希望訪團返日後宣揚台灣的防衛意志。

游錫堃致詞時，首先代表立法院感謝日本僑界的朋友，時常幫助台灣，特別當台灣缺乏疫苗，或石斑魚及鳳梨等農產品被抵制時，都給予最大的協助。

他說，台日關係友好、脣齒相依，感謝訪團平時為台日關係所做的努力。

致詞時，游錫堃也向訪團指出，「台灣的防衛意志並不輸給烏克蘭」，希望訪團返日後宣揚台灣的防衛意志，要大聲宣揚台灣在惡鄰的威脅下沒有這麼容易被侵略和統治，如果強吞必定如魚刺卡住喉嚨般難以下嚥。

另外，游錫堃也向訪團提及台灣民主百年追求的歷程。他指出，1921年由一群台灣的民主志士搭船前往東京請願設置議會，史稱「台灣議會設置請願運動」，之後由石煥長與蔣渭水成立了「台灣議會期成同盟會」，1923年1月16日向台北北警署報備，是台灣史上第一次的政治結社。

游錫堃進一步說明，然而報備並未獲准，因此蔣渭水等人於2月16日轉而向日本東京早稻田警察署報備獲准，但遭台灣總督府進行迫害，12月16日開始遭搜索、逮捕、拘禁、判刑等共達99人，史稱「治警事件」。

他說，今年是治警事件100週年，之後自1923至1986的63年間，先賢們犧牲自由與生命代價，歷經6次政治結社運動，奠定台灣民主根基，才有今日的民主成果。

游錫堃今天在立法院秘書長林志嘉、僑務委員會副委員長呂元榮等人陪同下接見訪團一行47人。呂元榮致詞時表示，這次由兩個僑團聯合拜會，成員都是各地非常重要的僑會菁英及青年骨幹，長期關注台灣事務並向日本友人宣揚台灣自由民主的核心價值，對於促進僑民外交及兩國關係均具有顯著貢獻。（編輯：林興盟）1120329