立委盼擴大兩岸直航 陳建仁：視營運需求等決定

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（中央社記者王揚宇台北31日電）陸委會宣布恢復兩岸10個直航點，國民黨立委孔文吉今天表示，未來兩岸直航點有無可能擴大開放；行政院長陳建仁說，這要看實際營運需求、載客率等做決定，也希望中國對其團客或自由行旅客來台也能解禁。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

陸委會9日下午宣布恢復深圳、廣州、南京、重慶等10個兩岸定期航班航點，10日起開放；另規劃瀋陽、無錫、海口等13個包機航點。孔文吉質詢時提到，未來兩岸直航有無可能再擴大、何時能全面恢復兩岸的旅遊交往。

陳建仁說，兩岸的交流尤其是航點設定，要看實際上營運的需求及載客率多少等來做決定，也希望兩岸交流是在互相對等尊嚴的情況下來談，讓大家得到比較好的交流機會。

交通部長王國材指出，「10+13」也是評估過運量、航空公司運能，以這10個為最優先，後續看運量發展再來進行。

孔文吉指出，從大陸來台灣的人是否還要做核酸檢測；陳建仁指出「沒有、都沒有」，所以才說兩邊要有對等尊重，就是這樣。

孔文吉提到，前總統馬英九昨天與國台辦主任宋濤見面，而宋濤送給馬英九一個伴手禮，說現在48小時核酸檢測不用做，自己快篩就好；陳建仁表示，「那我們比他還進步」。

國台辦發言人朱鳳蓮3月30日透過書面表示，經向有關主管部門瞭解，自4月1日起，兩岸客運航線執行由雙向要求旅客行前48小時內核酸（PCR）檢測結果為陰性，調整為24小時內抗原（快篩）檢測結果為陰性，由兩岸旅客出入海關時填入健康申明卡。（編輯：蘇志宗）1120331