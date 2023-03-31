更多編輯台推薦新聞：
蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交
政治

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍
科技

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

假冒名人詐騙猖獗 國民黨團提案修個資法加重罰則

2023/3/31 18:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北31日電）詐騙手法層出不窮，不肖人士打著公眾人物名號，在社群平台投放釣魚廣告進行投資詐欺。國民黨立法院黨團今天表示，已提出個人資料保護法部分條文修正草案，盼加重罰則，遏止詐騙猖獗。

國民黨團今天召開「名人代言？小心受騙！」記者會，總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、立委王鴻薇出席。

曾銘宗表示，從民國107年到111年遭到詐騙件數、財損和人數不斷攀升，「打詐國家隊」必須拿出具體辦法，確保民眾權益。

謝衣鳯指出，詐騙手法層出不窮，受害者逐年攀升，民眾個資遭不肖人士濫用，現行法已有所不足，有必要修法提高各項損害賠償及罰金、罰鍰上限，以及轉換舉證責任，提高團體訴訟成功率。

謝衣鳯表示，國民黨團提出個人資料保護法部分條文修正草案，主張非公務機關有侵害個人資料保護者，由中央目的事業主管機關或直轄市、縣（市）政府處新台幣5萬元以上5000萬元以下罰鍰，並令限期改正，屆期未改正者，按次處罰之。

另外，遭詐騙集團冒用肖像的媒體人陳鳳馨今天也出席記者會，現身說法反映遭受到的困擾、憤怒與無奈，希望政府採取有效作為，避免民眾遭到詐騙。

王鴻薇說，許多公眾人物的肖像遭到詐騙集團冒用，詐騙不知內情的民眾，陳鳳馨絕對不是第一位遭冒用的，也不會是最後一位，詐騙猖獗，政府要做一些事情。（編輯：林興盟）1120331

#謝衣鳯
#曾銘宗
#王鴻薇
謝衣鳯
正視道安問題 國民黨團籲行政院召開跨部會會報向金管會喊話 國民黨團籲成立金融消費保護基金
曾銘宗
王美花：天然氣存量11天至12天 不用擔心用量陸對台外交打壓 國民黨立院黨團：遺憾和譴責
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族