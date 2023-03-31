假冒名人詐騙猖獗 國民黨團提案修個資法加重罰則

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（中央社記者范正祥台北31日電）詐騙手法層出不窮，不肖人士打著公眾人物名號，在社群平台投放釣魚廣告進行投資詐欺。國民黨立法院黨團今天表示，已提出個人資料保護法部分條文修正草案，盼加重罰則，遏止詐騙猖獗。

國民黨團今天召開「名人代言？小心受騙！」記者會，總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、立委王鴻薇出席。

曾銘宗表示，從民國107年到111年遭到詐騙件數、財損和人數不斷攀升，「打詐國家隊」必須拿出具體辦法，確保民眾權益。

謝衣鳯指出，詐騙手法層出不窮，受害者逐年攀升，民眾個資遭不肖人士濫用，現行法已有所不足，有必要修法提高各項損害賠償及罰金、罰鍰上限，以及轉換舉證責任，提高團體訴訟成功率。

謝衣鳯表示，國民黨團提出個人資料保護法部分條文修正草案，主張非公務機關有侵害個人資料保護者，由中央目的事業主管機關或直轄市、縣（市）政府處新台幣5萬元以上5000萬元以下罰鍰，並令限期改正，屆期未改正者，按次處罰之。

另外，遭詐騙集團冒用肖像的媒體人陳鳳馨今天也出席記者會，現身說法反映遭受到的困擾、憤怒與無奈，希望政府採取有效作為，避免民眾遭到詐騙。

王鴻薇說，許多公眾人物的肖像遭到詐騙集團冒用，詐騙不知內情的民眾，陳鳳馨絕對不是第一位遭冒用的，也不會是最後一位，詐騙猖獗，政府要做一些事情。（編輯：林興盟）1120331