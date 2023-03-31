蔡總統離開紐約下榻飯店 與僑胞握手感謝支持

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（中央社記者尹俊傑、江今葉紐約31日專電）總統蔡英文今天離開紐約，前往中美洲友邦瓜地馬拉。蔡總統步出飯店時獲熱烈歡迎，她與僑胞握手致意，未發表談話，隨即驅車赴機場，結束不到48小時的過境行程。

蔡總統美東時間上午10時步出曼哈頓中城的樂天紐約皇宮飯店（Lotte New York Palace），在場聚集逾50名僑胞揮舞中華民國與美國國旗，高喊總統加油、台灣加油等口號，歡送蔡總統。

蔡總統在維安人員重重保護下步出飯店大門，面帶微笑與場外眾多僑胞握手致意，並朝中方抗議者方向揮手，隨即驅車離去，未應媒體喊話留步發言。相較之下，29日抵達時，蔡總統下車後在隨扈包圍下迅速進入飯店，期間主要以揮手問候，僅與極少數僑胞握手。

飯店對街聚集約20名本地中國社團動員抗議蔡總統過境美國的人士，較29日大幅減少。紐約警方加強戒備，中方抗議者與台灣僑胞僅隔空叫陣，場面平和。

訪問團離開前，外交部長吳釗燮、僑務委員會委員長徐佳青與聚集在飯店外的僑胞握手，感謝僑胞一路相挺。

蔡總統29日展開「民主夥伴共榮之旅」，訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，去程過境紐約。抵達紐約首日，蔡總統出席逾700人參加的僑宴，美方賓客包括美國在台協會（AIT）新任主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）。

蔡總統30日赴布魯克林區威廉斯堡（Williamsburg）參觀由台裔美籍青年經營的雲海嚴選柑仔店，並在隔壁的盈成烘焙坊（Win Son Bakery）與新一代台美人座談。接著在駐紐約辦事處會見友邦駐聯合國官員，並和台裔小廚神朱如茵（Liya Chu）及近期赴紐約參展的插畫家張雅晴、鍾逸婷互動。

蔡總統當晚在華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）於紐約舉辦的活動中獲頒「全球領導力獎」（Global Leadership Award），並在演講時說，世界看到台灣是兩岸關係中負責任的那方，台灣人民期盼和平，「但歷史告訴我們最佳的避戰方法就是讓自己更有實力」。

蔡總統此行回程將過境洛杉磯，預計在雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）發表演說，會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），訪問團預定4月7日返台。（編輯：周永捷）1120331