學者：若軍購捷克DITA砲車 陸軍將完備精準火力拼圖

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（中央社記者游凱翔台北3日電）外傳台灣將對捷克軍購155公厘口徑的DITA 8輪自走砲車，國防院學者分析，國軍同口徑的軍備已老舊、不符現代戰爭需求，若能採購，對陸軍來說將是精準武器的最後拼圖，並有助汲取先進砲兵戰術戰法。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）3月25日率團訪台，29日她在離台前記者會回應，此行簽署多項備忘錄，其中包括「捍衛台灣民主自由」內容，但國防決策細節由捷克行政部門回答；相關人士對此表示，各軍種若有需求將循程序建案，但尚無相關規劃。

國軍原本將對美軍購口徑為155公釐M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲，但俄烏戰爭導致產線延宕，國軍改增購海馬斯多管火箭系統（HIMARS）。

但軍方現行的155公厘榴彈砲、M109A2老舊，且不符合現代戰爭需求，砲兵的戰術及硬體改革迫在眉睫，外傳將對捷克軍購同樣是155公厘口徑的DITA 8輪自走砲車，以及可望搭載國造雄昇及雲峰飛彈的12輪大型野戰飛彈車等兩項軍備。

國防部智庫、國防安全研究院國家安全研究所長沈明室接受中央社訪問認為，以往台灣大多是對美軍購，若對捷克軍購等同除了美國以外又多了一個管道，是否可能間接鼓勵其他國家販售軍武給台灣，具有相當高的指標意義，同時也讓台捷關係更加深化，並各取雙方優勢所需。

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌則指出，捷克是前東歐國家，本身重工業發達，且歐洲國家的威脅大多來自於俄羅斯，因此本身對於陸上武器裝備的運用有特殊見解。台灣過去與歐洲軍事工業有淵源、更曾引進歐洲裝備，例如幻象2000戰機、EC225超級美洲獅直升機，以及漢翔與義大利航太公司李奧納多（Leonardo S.p.A）等公司都有合作。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲也說明，捷克在冷戰時期扮演東歐兵工廠角色，地面部隊武裝能力具一定實力，捷克可成為台灣軍購參考的國家之一；假使台捷在軍武層面合作，可結合捷克完善的基礎設計工業，及台灣火砲生產能量，縮減國內研發時間成本，有助提升整體國防實力。

至於採購捷克155公厘口徑的DITA八輪自走砲車的意義，舒孝煌指出，「DITA 8輪自走砲車對陸軍來說，將是精準武器的最後一塊拼圖」，原因在於國軍的155公厘榴彈砲不僅老舊、射程短、自動化程度低，其作戰觀念也偏老舊，從俄烏戰爭可以發現，歐洲國家在砲兵火力的運用相當成熟，若能引進並汲取歐洲火砲戰術，無疑對提升國軍砲兵戰力是一大助力。

他分析，目前國軍所有的兵力講求的是「機動」，因此現正由國防部軍備局作戰測評中的105公厘雲豹8輪戰砲車未來將作為直射火力，功能類似戰車；若採購DITA 8輪砲車，則是類似M109A6自走砲的長程曲射火力，能隱蔽在地形後方發揮奇襲效果。

不同國家如美國、捷克與台灣軍備的指管通情整合，舒孝煌認為，火砲系統相對簡單，只要能夠透過無人機獲取精確位置並情傳至指揮所，再由指揮所下達命令給前方砲車就能實施精準打擊；沈明室表示，台灣的國造武器存有恐無法有效與美方整合疑慮，但捷克本身為北約國，其系統必然與他國整合，台灣必須在軍購前與美方等國完備溝通與整合程序。（編輯：張均懋）1120403