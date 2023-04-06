共軍軍艦航經台灣東南海域 白宮：密切注意

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（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）對於中國在總統蔡英文與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會談之際，中共海軍山東號航艦編隊穿越巴士海峽，航經台灣東南海域，白宮表示，正在密切注意，美方始終確保擁有必要能力和資源維護印太和平穩定。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段，掌握中共海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。稍早中國福建海事局也通報，其大型巡航救助船「海巡06」輪編隊開啟為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。

由於時值蔡總統過境美國並將與麥卡錫（Kevin McCarthy）會談之際，共軍行動引發關注。

對於中國近來的軍事行動，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在媒體簡報時重申，中國沒有理由對蔡總統過境過度反應，因為台灣總統過境或與美國國會議員會晤並無不尋常之處，「十分平常」。美方立場不變，中方沒有理由反應過度。

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對於共軍軍艦航經台灣東南海域，柯比雖然未予以證實，但表示美方密切注意。他並指出，美方始終確保擁有必要能力與資源，以維護印太區域和平與穩定，中國沒有理由過度反應。

國務院以發言人背景說明方式答覆中央社郵件詢問時也重申，蔡總統的過境是美方一貫做法，符合對台關係的官方性質與美國政策，並未改變。台灣高層也常與美國國會議員會晤。北京沒有理由利用這一符合美國長期政策的過境，作為過度反應的理由。（編輯：陳正健）1120406