賴清德：大力促成台積電在嘉義縣設廠

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（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴今天出席嘉義縣便當會，對於台積電1奈米建廠計畫有可能在嘉義科學園區設廠，賴清德當場允諾會大力促成台積電在嘉義縣設廠。

賴清德致詞表示，今天有問嘉義縣長翁章梁「台積電有沒有確定要來嘉義縣建廠？」得到的回應是還沒有宣布不能講；對此，賴清德允諾會大力促成台積電在嘉義縣設廠。

賴清德指出，嘉義縣有土地，同時需要國科會的協助，加上科學園區的主管機關是中央，因此，未來會盡力配合翁章梁及嘉義縣議會，大家一起推動，讓台積電落腳在嘉義縣。

賴清德表示，過去政府的政策是重北輕南，現在要均衡發展，施政理念就是22個縣市應該平等發展，均衡發展首要是發展產業。

賴清德說，在擔任台南市長時，積極爭取台積電到台南，現在大家都看到發展成果，目前半導體最先進的製程3奈米就在台南科學園區，南科產值已超過竹科，主要的原因就是台積電3奈米在台南生產，帶來的效益非常大，未來台積電最先進的製程也有可能在嘉義縣。

賴清德表示，台積電每請1名員工，外圍的協力廠商就要請8人，且薪資水平都比較高，因此，嘉義縣年輕人就不用離鄉背井，只要大家一同努力，未來嘉義縣將由農業大縣邁入科技大縣。

賴清德指出，台灣未來最重要的無人機產業只有在嘉義縣，也會依循著總統蔡英文現有的政策，會大力推廣無人機，目前時代不只是國防、商業、農業、交通等各方面都需要，因此未來一定會大力推動無人機產業。（編輯：謝雅竹）1130126