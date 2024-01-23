更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 政治

蘇治芬不畏寒風徒步謝票 翁章梁、劉建國相挺

2024/1/23 16:23（1/23 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨立委蘇治芬（左2）尋求連任失利，23日在黨籍立委劉建國（左3）陪同下，到雲林縣虎尾鎮謝票，劉建國與蘇治芬擊掌，為蘇治芬加油打氣。中央社記者姜宜菁攝 113年1月23日
民進黨立委蘇治芬（左2）尋求連任失利，23日在黨籍立委劉建國（左3）陪同下，到雲林縣虎尾鎮謝票，劉建國與蘇治芬擊掌，為蘇治芬加油打氣。中央社記者姜宜菁攝 113年1月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）民進黨立委蘇治芬挑戰3連霸失利，18日起展開為期6天、11鄉鎮的謝票之旅，今天最後一站到虎尾，嘉義縣長翁章梁、立委劉建國相陪，沿路遇到支持者加油打氣。

此次立委選舉，蘇治芬以8萬1707票輸給國民黨立委當選人丁學忠的8萬4736票，連任之路中斷。蘇治芬18日起在綠營地方民代、支持者陪同下，從水林出發，展開6天11鄉鎮徒步謝票，今天最後一站到虎尾鎮。

劉建國今天以擊掌方式為蘇治芬和其支持者加油打氣，翁章梁隨後加入隊伍陪同，眾人不畏寒風，完成最後一哩路。

翁章梁肯定蘇治芬過去擔任立委、縣長期間，針對農業縣發展和農民權利著力非常多，創下很多經驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，此次選舉蘇治芬面對詭譎的政治環境而落選，堅決為期6天的徒步謝票，與一脈相承的黨外精神是一致的，非常謝謝蘇治芬為農民、為土地的付出，也展現給年輕的政治工作者一個典範。

蘇治芬指出，自己人生選戰已打完，但憂慮雲林下一代在民主政治會走得艱辛；這幾天徒步越走越有力氣，她的笑聲一天比一天更大，也能自我調侃、對事情幽默以對，這些都是正能量，幫助很大，只有自己先站起來，才能感染周邊朋友，就像翁章梁說的「走對的路、做對的事」。（編輯：唐聲揚）1130123

#翁章梁
#劉建國
#蘇治芬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18