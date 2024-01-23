蘇治芬不畏寒風徒步謝票 翁章梁、劉建國相挺

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）民進黨立委蘇治芬挑戰3連霸失利，18日起展開為期6天、11鄉鎮的謝票之旅，今天最後一站到虎尾，嘉義縣長翁章梁、立委劉建國相陪，沿路遇到支持者加油打氣。

此次立委選舉，蘇治芬以8萬1707票輸給國民黨立委當選人丁學忠的8萬4736票，連任之路中斷。蘇治芬18日起在綠營地方民代、支持者陪同下，從水林出發，展開6天11鄉鎮徒步謝票，今天最後一站到虎尾鎮。

劉建國今天以擊掌方式為蘇治芬和其支持者加油打氣，翁章梁隨後加入隊伍陪同，眾人不畏寒風，完成最後一哩路。

翁章梁肯定蘇治芬過去擔任立委、縣長期間，針對農業縣發展和農民權利著力非常多，創下很多經驗。

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他說，此次選舉蘇治芬面對詭譎的政治環境而落選，堅決為期6天的徒步謝票，與一脈相承的黨外精神是一致的，非常謝謝蘇治芬為農民、為土地的付出，也展現給年輕的政治工作者一個典範。

蘇治芬指出，自己人生選戰已打完，但憂慮雲林下一代在民主政治會走得艱辛；這幾天徒步越走越有力氣，她的笑聲一天比一天更大，也能自我調侃、對事情幽默以對，這些都是正能量，幫助很大，只有自己先站起來，才能感染周邊朋友，就像翁章梁說的「走對的路、做對的事」。（編輯：唐聲揚）1130123