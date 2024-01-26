世界市長會議通過決議 祝賀賴清德當選總統

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（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）世界市長會議今天無異議通過決議文，祝賀台灣順利完成總統大選，選出副總統賴清德與前駐美代表蕭美琴為下任總統、副總統，展現台灣人民無懼中國干涉，捍衛民主的堅定意志。

世界市長會議（World Conference of Mayors, WCM）於24至28日在美國佛羅里達州大奧蘭多地區舉行。會議今天上午無異議通過友台決議文。

決議文重申與台灣的深厚情誼，指出台灣是世界市長會議的長期重要夥伴，與世界各地成員共享民主、自由、人權與法治等普世價值，雙邊情誼歷久彌新。在台灣關係法立法45週年之際，期許美台在21世紀貿易倡議首批協定基礎上，繼續提升雙邊經貿合作。

世界市長會議在決議文中支持台灣有意義參與國際刑警組織（INTERPOL）、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織，以及加入印太經濟架構（IPEF）與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域經貿架構。

世界市長會議創辦人暨阿拉巴馬州突斯克吉市（Tuskegee）前市長福特（Johnny Ford）在頒贈決議文時說，台灣政治民主自由，經濟繁榮進步，為世界楷模，該會議將繼續維繫與台灣的情誼，並支持台灣參與國際社會。

駐邁阿密經濟文化辦事處處長周啟宇表示，台灣這次大選面臨中國史無前例的大規模認知作戰與威嚇，但台灣人民捍衛自由民主價值的決心堅定不移，順利完成大選，象徵台灣民主已更臻成熟。

周啟宇表示，在台灣關係法基礎上，台美雙邊關係堅若磐石，更是維護區域和平穩定的合作夥伴。台灣將持續有意義參與各個重要國際組織，期盼世界市長會議及成員持續協助，讓美國各界更加瞭解台灣加入區域經濟整合及推動國際參與的重要性。

世界市長會議於1984年4月在美國密蘇里州聖路易市（St. Louis）創立，宗旨是促進全球城市首長間積極交流，主要會員來自美洲、亞洲、非洲及加勒比海等地。世界市長會議過去多次於年會中通過友台決議。（編輯：馮昭）1130126