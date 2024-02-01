強化公務人才招募 考選部：多元行銷管道擴大來源

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（中央社記者陳俊華台北1日電）考選部今天表示，為強化公務人才招募，未來將透過多元行銷管道，與用人端、教育端協作，推動預備文官團等創新選才方式等跨域整合模式，精進公務人才招選策略，藉以擴大來源並提升成效。

考選部透過新聞稿表示，今天在考試院會中，以「公務人才招募推展計畫（含預備文官團未來發展）構想」為題，進行業務報告。

考試院長黃榮村指出，為因應少子女趨勢、人口結構改變、大學畢業生就業選擇多樣化，與人才市場高度競爭等衝擊，一方面應持續了解新世代青年學子的需求與想法，精進各項國家考試宣導措施，研議多元考試方式取才。

黃榮村說明，另一方面也需要仰賴中央與地方政府，以及人事主管機關齊心協力參與招募工作，形塑職場激勵環境等就業條件，以提高學子報考誘因，引進優質人才進入公部門服務。

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考選部提到，為甄拔現代化政府所需治理人才，在民國112年5月修正組織法，啟動擴大攬才計畫的規劃與執行，並增設專責單位統籌辦理。

考選部強調，傳統被動的選才模式，已不受新世代青睞，為強化公務人才招募，以及善用新興媒體的影響力，未來將透過多元行銷管道，與用人端、教育端協作，以及推動預備文官團等創新選才方式等跨域整合的模式，以精進公務人才招選策略，藉以擴大來源並提升成效。（編輯：張若瑤）1130201