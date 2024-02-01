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中國公民跳機台灣 大馬難民志工：恐仍送返泰國

2024/2/1 21:30（2/1 21:43 更新）
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（中央社記者黃自強吉隆坡1日專電）中國公民田永德等人跳機台灣求庇護，移民署依法送回上一航點吉隆坡，但田永德在社群平台秀出聯合國難民署泰國辦事處核發難民證，大馬難民志工分析，仍有可能再送回泰國。

自由亞洲電台報導，逃離中國前往泰國的3名中國公民，從馬來西亞搭機於1月30日抵達台灣，但3人告訴媒體，決定跳機滯留台灣的原因，是擔心返回中國恐有入獄風險，希望台灣同意他們停留直到前往第三地。

中國公民田永德及韋亞妮母子共3人，30日晚間自馬來西亞搭機抵台，原計劃轉機搭乘31日下午飛北京班機，不過3人在31日上午8時許到國境事務大隊櫃檯聲稱要求庇護，3人自稱欲赴美但無相關簽證。

田永德雖於30日在前身為推特（Twitter）的社群媒體平台X貼文稱「弟兄們，我在台灣跳機了」，但這3名轉機旅客未依規定且不具備入境有效簽證或許可，移民署依法今天送回吉隆坡。

對於田永德秀出聯合國難民署核發難民證照片，馬來西亞關心難民事務不願具名的志工（H）先生今天告訴中央社記者，從照片觀察，這名中國男子難民證是由聯合國難民署泰國辦事處核發，並非聯合國難民署馬來西亞辦事處核發，難民證背後都有條碼能夠掃描出相關的身分等個資訊息。

他受訪指出，理論上田永德如送回上一航點吉隆坡後，或許會遭暫時扣留，抑或送回原出發地泰國，因這名中國男子持有的是泰國辦事處核發的難民證，除非能獲更改為聯合國難民署馬來西亞辦事處核發的難民證，否則，留在大馬的機會也很低。

這位志工認為，馬來西亞有諸如敘利亞、葉門、伊朗、阿富汗、洛興雅等多國難民，但鮮少聽聞中國公民持有聯合國難民署馬來西亞辦事處核發難民證。

馬來西亞迄今未簽署1951年的聯合國難民地位公約（Convention Relating to the Status of Refugees）。

田永德今晚也在X再貼文稱感謝關注，他現在訂票打算離開吉隆坡，並稱目前是安全的。（編輯：陳承功）1130201

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