多倫多大學台灣選後研討會 肯定台灣民主成熟穩健

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（中央社記者胡玉立多倫多3日專電）加拿大多倫多大學昨天舉辦台灣大選後研討會，專研亞洲民主轉型的多大副校長黃一莊（Joseph Wong）以「無聊的選舉，就是好選舉」為題，分享實地赴台觀選24年心得，盛讚台灣民主是成熟穩健範例。

這場「亞洲民主未來：台灣2024年選舉及對亞洲影響研討會」，由駐多倫多台北經濟文化辦事處與多倫多大學孟克全球事務公共政策學院（Munk School of Global Affairs & Public Policy）亞洲研究所合辦。駐加拿大代表曾厚仁與會致詞。可容納近200人的會場座無虛席，顯示加國各界對台灣大選及亞洲民主的熱切關注。

黃一莊在專題演說中表示，他自2000年起持續赴台實地觀察選舉實況，並與多位美國國際關係學者1月赴台觀選。今年台灣大選結果與選前民調並無太大差異，選舉進行平順，以至於看起來「很無聊」，卻是民主素養長期積累的非凡成果。

黃一莊強調，民主非僅關乎勝利，更關乎尊重對手及優雅接受失敗。台灣歷年來的選舉持續展現成熟民主風範，也讓人看見台灣面對威脅的無比韌性。

曾厚仁在研討會致詞表示，在全球民主面臨巨大挑戰與威脅之際，台灣成功展現抵抗惡意勢力操縱選舉的可能，台灣民主政治已在多次選舉後更加強化，放眼亞洲民主未來，台灣的例子相當鼓舞人心。

研討會另邀請多大孟克學院3位教授及研究員與談，介紹南韓、印度、印尼與緬甸民主發展現況和挑戰。現場觀眾提問熱烈，關切議題包括台灣大選如何應對外部干預及假訊息攻勢、年輕選民政治取向與訴求、公民社會與媒體扮演監督角色，以及台灣民主對亞洲地區帶來的啟示等。

駐多倫多辦事處長陳錦玲會後表示，加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）2022年11月9日應邀到多大演講，在同一場地明確提到要與台灣等印太地區國家加強合作關係。演講2週後，加國即正式公布印太戰略。這場台灣選後研討會，聚焦亞洲地區民主未來，呼應了加拿大的印太戰略目標，也擴大了加國與該地區連結，是一場多邊互利共贏的成功學術研討會。（編輯：韋樞）1130204

多倫多大學舉辦台灣大選後研討會。駐加拿大代表曾厚仁（右3）、駐多倫多台北經濟文化辦事處長陳錦玲（右2）與多倫多大學副校長黃一莊（右4）等多位參與研討學者合影。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年2月4日