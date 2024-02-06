小歐盟揭攜孩童投票遭拒 中選會：精進選務友善環境

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（中央社記者陳俊華台北6日電）中選會今天說，選罷法在109年修正時，已增列選舉人照顧的6歲以下兒童得進入投票所，選務人員應依法辦理；受理候選人登記時也不得限制孩童進入，已請各選務機構精進投開票所工作人員教育訓練，要求依法規辦理。

小民參政歐巴桑聯盟今天舉行記者會，揭露17起孩童進投票所遭拒案例，另外板橋立委候選人劉書婷因攜幼子前往登記參選，被新北市選委會拒絕入內；小歐盟批評中選會疏失連連，兒童權利觀念需加強。

中選會透過新聞稿表示，民國109年5月修正公布的「總統副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」中，已增列選舉人照顧的6歲以下兒童，得進入投票所。相關規定並納入第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所工作人員手冊。

中選會說，當時已函請各直轄市、縣市選舉委員會在辦理投開票所工作人員講習加強宣導，請投開票所工作人員落實辦理，並精進投開票所工作人員教育訓練，要求工作人員務必依法規辦理。

中選會表示，有關新北市選舉委員會原規定，12歲以下兒童及嬰幼兒不得為候選人的陪同人員，影響候選人登記一案，新北市選舉委員會已在112年12月6日修正，陪同候選人進入登記會場的人員已包含12歲以下兒童及嬰幼兒在內，除加強登記會場相關安全防護設施外，也依規定派員協助維護兒童安全。

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中選會指出，新北市選舉委員會在112年12月7日召開說明會，邀「小民參政歐巴桑聯盟」與會，除向該黨說明修正候選人登記規定，並表歉意外，也有提出改善措施；中選會已在112年12月21日回復「小民參政歐巴桑聯盟」在案。

中選會說，今年1月31日也已函請直轄市、縣市選舉委員會配合性別平等政策，在受理候選人登記時，基於現場秩序維護及安全考量，得限制陪同候選人登記的人數，但不得限制孩童進入候選人登記場所，以建立友善登記參選環境，並請在辦理各項選務工作時，加強性平觀念宣導。（編輯：郭無患）1130206