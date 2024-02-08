外交部本土元素款宴外賓 火龍果烏魚子炒飯飄香

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（中央社記者吳昇鴻台北8日電）外交禮儀在國際社交場域十分重要，而要做好「舌尖上的外交」，餐桌上的巧思及菜色是大學問。外交部禮賓處透露，外賓飲食習慣多樣，必須具備臨場反應並掌握對方喜好，例如將在地元素融入料理，火龍果烏魚子炒飯上桌，就是讓外賓對台灣留下好印象的方式之一。

近年台灣在國際上能見度大增，許多國家政要接續訪台，面對來自不同地區的外賓，肩負掌理接待事宜的外交部禮賓處，不僅要顧及外交儀節，款宴餐桌上的菜色更要賓主盡歡。

外交部禮賓處交際科長郭芳吟告訴中央社記者，為了展現對外賓的重視，禮賓處秉持「細心、大心、創新」態度執行任務；以細心考量為例，長桌較圓桌更具完整空間可促進賓主互動交換意見，因此近年較常使用長桌宴客。

至於何謂「大心」，郭芳吟笑說，外賓飲食喜好不一、習慣多樣，仰賴「心臟夠不夠大顆」，面對各種狀況的臨場反應都是需面對的課題，例如臨時得知有吃海鮮素（只吃魚、蔬果）的客人，對方餐點就得特別安排。

如何做到創新，郭芳吟表示，讓外賓對台灣留下印象的重要方式，是在料理中導入在地食材，同時也須考量對方飲食習慣，例如來自拉美的訪賓要吃全熟牛肉，如何做得好吃又兼顧「賣相」，烹飪方式就是關鍵。

她舉例，像是肉燥油蔥酥米糕、迷你紅龜粿、火龍果烏魚子炒飯等，在料理中增添台灣本土特色的菜品，都頗受外賓好評；不過，菜色仍要以賓主座談方便為主，須額外花費時間處理的餐點、則要避免。

除了提供食材、想辦法讓外賓來一場「味覺與視覺饗宴」，禮賓處也會掌握外賓回饋。郭芳吟舉例，水果方面，許多外賓對蓮霧（wax apple）感到好奇，認為蓮霧外觀像蘋果，口感卻明顯不同，因此若是盛產季節，禮賓處會預做準備；而熟食方面，石斑魚料理的接受度最高，成為宴客中最常見菜色之一。

郭芳吟笑說，有些「立意良善、執行困難的食材」就要避免再度使用，例如流沙奶黃包或芝麻包會「爆漿」，當外賓在未知包子內餡狀況下，邊吃邊談話、可能被食物燙到變得狼狽。

談及何種飲食習慣較具挑戰，郭芳吟說，要找清真認證的料理需花功夫，包含烹煮方式、器具都是需要顧及的環節；若是遇到穆斯林齋戒月，郭芳吟分享相關經驗指出，禮賓處曾視外賓需求提供空間進行禮拜，並在享用晚餐前提供椰棗乾果食用，盡可能做到賓至如歸。（編輯：謝佳珍、楊凱翔）1130208