美智庫：強化全球挺台 訴諸利益比強調民主更可行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國智庫CSIS發表一份報告指出，為了嚇阻北京對台海和平穩定日增的威脅，需要一個強大的國際合作夥伴聯盟。學者建議，比起強調民主團結，特定利益更有可能推動全球大部分地區與台灣接觸。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）費和中國研究講座（Freeman Chair in China Studies）召集來自澳洲、加拿大、法國、德國、印度、日本、奈及利亞、韓國、英國和美國的專家，於2023年5月至11月期間進行4次會議，協助產生更大的國際凝聚力，支持維護台海和平與穩定。

這份以「強化國際社會對台灣的支持」為標題的報告主要重點包括：

● 特定利益，而非民主團結，更有可能推動全球大部分地區與台灣接觸，且可能需要作為擴大利害關係人支持的基礎。

● 華府應更加努力，強調台灣和平與繁榮面臨威脅，會如何直接衝擊國際社會的廣泛領域。台灣越被視為對區域穩定，甚至是對全球繁榮至關重要，其他利害關係人就會對台灣安全投入越多。

● 與此相關的是，比起以台灣主權為訴求，強調穩定更能激發全球關注台灣的安全與福祉。華府應提供充分理由說明，北京若孤立台灣，將直接導致區域和更廣泛的全球經濟不穩定。

● 須進一步釐清台海緊張局勢加劇的遠因和近因，以反駁北京聲稱美國應對「攪局」負全責的說法。專家小組建議各國協同追蹤及公開中國在軍事、經濟和網路領域對台施壓的主要內容，最好由美國以外的組織帶頭，盡可能提升可信度。

● 針對全球對台灣歷史、兩岸關係關鍵法律和地緣政治要素缺乏基本了解的問題，美國和主要聯盟夥伴必須加以解決。只要全球對台灣的認知缺乏了解，北京就有充足空間來積極塑造和操弄公共論述。

● 美國總統大選將於11月登場，美國外交政策方向的不確定性，將使當前和潛在合作夥伴對支持台灣更為猶豫。從長遠來看，美國在台灣議題上維持一致和穩定將是獲得全球更多支持的重要基礎。反之，含糊其辭、前後不一、放棄長期奉行的「一個中國」政策，將使得在台灣議題保持一致性的盟國感到沮喪。

● 將兩岸問題和台灣的未來過於軍事化的想法，會產生意料之外的後果，也就是限制實際與潛在結盟夥伴在此問題上的參與空間。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1130214