漢翔諾格簽署備忘錄 盼合作構改空軍E-2K預警機

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（中央社記者游凱翔台北23日電）新加坡航展20日開展，漢翔率團尋找商機。漢翔表示，今天已與美國諾格簽署策略性合作備忘錄，對官方暱稱「鷹眼」（Hawkeye）的E-2預警機未來可能的升級計劃預作布局，盼成為升級計劃首選合作夥伴。

漢翔發布新聞稿表示，屬世界三大航空展之一的新加坡航展，是世界各國航空業的指標性展會，漢翔公司前往新加坡積極拓業，今天與美國諾格公司（Northrop Grumman）簽署策略性合作備忘錄，對官方暱稱「鷹眼」的E-2預警機未來可能的升級計劃預作佈局。

漢翔表示，未來軍售若能成案，有望循「鳳展專案」模式，在台對空軍現役的E-2K預警機執行構改。諾格是E-2預警機的原製廠，空軍現役有6架E-2K，是台灣領空防衛的要角，能夠提供空中監視和指揮控制功能，有效監控周邊空域，識別敵方飛行器並提供戰術指導，對於維護台灣國家安全和防禦領空的重要性不言而喻。

不過，隨使用年限增加，為強化偵蒐預警能力，未來若能籌購新E-2D型機，並將已屆壽期的E-2K機隊提升至最新構型，有助空中預警能量提升，利於機隊管理及解決消失商源問題。

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漢翔說明，漢翔去年底如期完成將F-16A/B升級的「鳳展專案」，團隊除具備外語能力與國際觀，更擁有難能可貴的跨國構改升級經驗，保有美國國防部國防合約管理局（DCMA）認證合格廠房及設施，特殊線束及管件製程取得國際認證，同時設有航電廠等專業工程能量，因此漢翔確實是諾格在E-2K機型升級計劃中的首選合作夥伴。

漢翔表示，漢翔與諾格的合作已建立長達50年，自1970年代F-5戰機合作生產，到IDF經國戰機雷達預警系統（RWR）的維修技轉，再到F-16戰機提供雷達維修能量，雙方夥伴關係未曾間斷，這份備忘錄簽署象徵新的一步，不論新購或構改，漢翔都能以技術實力和生產能力，為E-2提供重要支援，續寫台美國防工業合作嶄新篇章。（編輯：林興盟）1130223