瓜地馬拉森林大火 外交部捐30萬美元物資救災

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（中央社記者吳昇鴻台北24日電）中美洲友邦瓜地馬拉因「水火山」（Volcán de Agua）周邊森林大火，造成嚴重生態環境災害，外交部今天表示，政府本於休戚與共精神，捐助30萬美元救援物資協助瓜地馬拉政府救災工作。

外交部下午發布新聞稿表示，依據瓜國政府資料顯示，「水火山」周邊森林大火造成嚴重的生態環境破壞，情勢緊急，瓜國政府已向國際社會請求協助救災；基於台瓜兩國長期友好邦誼，政府本於休戚與共精神，於第一時間宣布，立即捐助30萬美元物資以協助瓜地馬拉政府救災。

外交部說明，除前述捐款外，駐瓜國技術團於火災發生後，已立即提供30頂工作安全帽及6組無線電設備，旅瓜僑領也捐贈1000箱速食麵，協助瓜國政府救災工作。

外交部表示，瓜地馬拉是台灣在中美洲的重要友邦，雙方合作交流關係友好密切，政府長期以來持續透過雙邊及中美洲統合體（SICA）的多邊機制，協助瓜國防護自然災害的能力建構，成效顯著。

外交部指出，期盼這次捐贈的救援物資，能夠協助瓜地馬拉政府妥善應變，降低當地森林大火對生態環境的衝擊。（編輯：林克倫）1130224