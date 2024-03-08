台梵宗教交流 教廷公告在台舉辦國際研討會

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）教廷今、明兩天與輔仁大學在台北合辦國際研討會，教廷「跨宗教對話部」副秘書長鮑霖親自出席，教廷官網與梵蒂岡新聞網也都公布此項消息，展現對台梵交流的重視。

駐教廷大使館今天透過臉書感謝，教廷在官方網站的每日新聞佈告欄（Bulletin）中，向全球公告此一消息，尤其鮑霖神父（Fr. Paulin Kubuya）曾在台灣服務多年，對台灣這片土地充滿感情，鮑霖神父此次專程來台出席對話，大家看到老朋友回來都很開心。

梵蒂岡新聞網今天報導，教廷與輔仁大學8至9日在台北聯合舉辦國際研討會，主題為「基督宗教與儒家對話：指導方針與展望」。

教廷跨宗教對話部公告指出，此次研討會目的是為天主教徒與儒學思想者之間，制定對話的正式指導方針，世界各國許多儒學專家先前已參與線上會議，分享專業知識與看法。

教廷跨宗教對話部指出，此次實體會議象徵邁出意義重大的一步，讓更多有志推動儒家與基督宗教對話的人士，有機會共同分享研究觀點。

教廷跨宗教對話部透露，會議經過討論與審視後，最後將起草指導方針，對於天主教會內外試圖與儒學者對話的個人或團體，該指導方針將是寶貴資源。

為增進跨宗教對話，鮑霖神父也在台灣總主教鍾安住、輔大副校長林之鼎陪同下，在台灣參訪了一貫道。（編輯：張若瑤）1130308