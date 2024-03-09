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海軍敦睦遠航支隊首站高雄港 民眾排隊搶登艦參觀

2024/3/9 13:54（3/9 14:36 更新）
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海軍敦睦遠航支隊9日起至25日執行國內環島航訓任務，包含磐石、迪化、成功3艘艦艇將停泊國內7大港口，開放民眾參觀，9日上午首場在高雄港登場。中央社記者洪學廣攝 113年3月9日
海軍敦睦遠航支隊9日起至25日執行國內環島航訓任務，包含磐石、迪化、成功3艘艦艇將停泊國內7大港口，開放民眾參觀，9日上午首場在高雄港登場。中央社記者洪學廣攝 113年3月9日
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（中央社記者洪學廣高雄9日電）海軍敦睦遠航支隊今天起至25日執行國內環島航訓任務，包含磐石、迪化、成功3艘艦艇將停泊國內7大港口開放民眾參觀，今天上午在高雄港舉行首場，吸引不少民眾排隊登艦。

海軍艦隊指揮部今天表示，海軍磐石軍艦（油彈補給艦）、迪化軍艦（康定級飛彈巡防艦）及成功軍艦（成功級飛彈巡防艦）3艘113年敦睦遠航訓練支隊，自即日起至3月25日執行國內環島航訓任務，依序靠泊高雄、花蓮、蘇澳、基隆、馬公、台中及安平7大港口，今天上午首場在高雄港，配合招募宣導、艦艇開放參觀，邀請民眾參加，共同見證海軍建軍備戰成果，期許社會有志青年加入行列。

海軍陸戰隊指揮官馬群超致詞表示，每年敦睦遠航訓練支隊都是選在高雄港作為環島首站，因為左營艦隊和高雄市有密不可分的情感。高雄作為海洋城市，在市府用心推動愛河、旗津、駁二、西子灣等觀光景點下，每逢假日遊客都絡繹不絕。預期這片繁榮光景將帶動國內環島參觀人潮，甚至打破以往紀錄。

馬群超說，為了讓民眾也能分享光榮和喜悅，後續還會再靠泊花蓮、蘇澳、基隆、馬公、台中、安平6港口，這次支隊的文宣館設計有VR體驗區，以及成長傳統工藝、科技精品、旅遊觀光優質成果，盼讓民眾見識國家軟實力和多元文化。

海軍艦指部新聞稿指出，這次海軍113年敦睦遠航訓練支隊特別於旗艦磐石軍艦設置文宣館，國內外展示主題為「多元、包容、祥和、自主，展場則區分時光迴廊、寶島風情」、台灣精品、擬真軍藝館、國防館、敦睦紀實館、馳騁館、電競館、微縮模型館及原民館等10個展區，介紹台灣之美、台灣精品、國防自主、人文藝術；另於第1天上午10時及第2天下午2時，安排廣受好評的海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰樂儀隊及莒拳隊等精彩表演。

海軍艦隊指揮部說明，國內航訓各港口開放時間包括高雄港3月9、10日、花蓮港12、13日、蘇澳港14、15日、基隆港16、17日、馬公港19、20日、台中港22、23日、安平港24、25日。每天開放時間為上午9時到下午3時。提醒有意參觀民眾攜帶身分證或可證明國民身分具照片證件。（編輯：郭諭儒）1130309

海軍敦睦遠航支隊9日起至25日執行國內環島航訓任務，包含磐石、迪化、成功3艘艦艇將停泊國內7大港口，開放民眾參觀，9日首場在高雄港舉行，吸引許多民眾到場，排隊登艦參觀。中央社記者洪學廣攝 113年3月9日
海軍敦睦遠航支隊9日起至25日執行國內環島航訓任務，包含磐石、迪化、成功3艘艦艇將停泊國內7大港口，開放民眾參觀，9日首場在高雄港舉行，吸引許多民眾到場，排隊登艦參觀。中央社記者洪學廣攝 113年3月9日
海軍敦睦遠航支隊9日起至25日執行國內環島航訓任務，包含磐石、迪化、成功3艘艦艇將停泊國內7大港口，開放民眾參觀，9日上午在高雄港舉行首場，開幕式邀請海軍儀隊表演。中央社記者洪學廣攝 113年3月9日
海軍敦睦遠航支隊9日起至25日執行國內環島航訓任務，包含磐石、迪化、成功3艘艦艇將停泊國內7大港口，開放民眾參觀，9日上午在高雄港舉行首場，開幕式邀請海軍儀隊表演。中央社記者洪學廣攝 113年3月9日
#海軍陸戰隊
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