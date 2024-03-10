藍鶯談選後美台關係 強調對台政策保持連續性

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（中央社記者張欣瑜舊金山9日專電）AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）今天談到選後美台關係，強調期待與新任總統賴清德執政團隊合作，確保政策連續性，各事項中，美方優先朝深化美台經濟合作及協助台灣提升韌性努力。

美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯今天受舊金山灣區台灣商會之邀參加2024年會晚宴，以「大選後美台關係展望」為題發表主題演講。

台灣1月完成總統立委選舉，總統當選人賴清德的就職典禮將於5月20日舉行。藍鶯演說多次強調，美方對台政策將保持連續性，美國和台灣政策制定者在新舊政府交接期間，致力在關鍵優先事項取得進展以確保維持區域和平穩定。

藍鶯話鋒一轉指出，中共對台持續進行軍事、經濟、外交各方面脅迫；協助強化台灣抵禦北京施壓的能力變得益加重要，如此一來現狀才得以維持。

她提及兩大關鍵事項，包括推動增強美台經濟夥伴關係，這是拜登（Joe Biden）政府對台政策的一大重點；還有提升台灣的韌性，措施包括加強台灣自我防衛能力、支持台灣拓展國際空間、及肯定台灣在全球經濟扮演的中心地位。

藍鶯將韌性比喻成「跳彈簧床」，需要多層次和多種類的織料纖維，從不同方向牢固編織，方能承受挑戰和壓力；她說，透過整合國防體系外的不同單位力量，像是數位發展部、經濟部、及內政部的多項措施，有助台灣提升韌性。

她形容，互惠互利的經濟夥伴關係有如最強而有力的纖維；美國將持續擴大和深化雙邊經貿關係並促進雙邊投資，尤其在人工智慧、5G、網安和能源等新興領域。

藍鶯表示，台灣努力述說自己的故事，在國際舞台的重要性以及對國際社會的貢獻與日俱增，從而創造出新的論述，讓外界不再單從美中關係角度看待台灣；她最後也感謝台僑們在強化美台關係上的長期付出。

這是藍鶯第一次以AIT執行理事身分到西岸參與商會晚宴，7日她出席智庫活動並與台灣留學生就美國政府的外事服務和就業發展進行交流，今早她與多位商會代表進行早餐會，據出席者指出，時間長達2個多小時，今晚演說結束後她逐桌與全場賓客拍照留念，在熱絡氣氛中，展現美方對台灣選後順利交接和雙方關係的重視。（編輯：韋樞）1130310