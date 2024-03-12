當黃瀞瑩結婚證人 柯文哲：年輕人願結婚要謝謝他們

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（中央社記者陳俊華台北12日電）台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩昨天公布結婚喜訊，並由民眾黨主席柯文哲、民進黨立委王世堅擔任證人。柯文哲今天說，現在年輕人願意結婚都要跟他們說謝謝，也祝福他們早生貴子。

黃瀞瑩昨天在臉書發文表示，「KPI達標！從素人到學姐，從幕僚到市議員，從單身到已婚，謝謝你們一直支持著我」，同時也感謝柯文哲和王世堅願意成為她和先生結婚書約上的證人。

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柯文哲今天參與民眾黨團會議，會後受訪表示，當時是黃瀞瑩拿結婚證書請他簽，他簽完後才知道另一個證婚人是王世堅；他對新人說，現在年輕人願意結婚，「我都要跟你說謝謝了」，他已經很開心，並祝福兩人早生貴子。

另外，柯文哲農地違規使用，新竹市政府要求30天內改善。民眾黨新竹黨部主委李國璋9日說，經申請2次展延，目前已整地完畢，近日將種植芭樂樹苗，會在3月18日前回復農用；針對遭疑是炒地，柯文哲只笑著說，「炒地？種芭樂跟炒地有什麼關係」。（編輯：張良知）1130312