新竹展演中心採設定地上權 市府：廠商接續開發

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹國際展演中心將採設定地上權方式發包，但遭議員質疑市府的說明是BOT形式。市府表示，本案已有工程進度，由得標廠商在既有基礎上建設開發，期滿後設施回歸市府所有。

新竹市府日前發布新聞稿表示，新竹國際展演中心基地將採取「設定地上權」方式發包，招商完成後，市府除了能取得所設定的公共設施外，還可向民間企業逐年收取權利金，在地上權設定期滿後，基地上所有設施回歸市府所有。

對此，林彥甫今天指出，新竹市府使用設定地上權，但內容卻是BOT （民間興建營運後轉移模式），完全搞混這2件事。設定地上權的主要目標是土地財務收入，和BOT以政府免出資取得公共建設的主要目的不相同。

林彥甫指出，新竹藝文高地目前的土地使用分區是「特定公用設施區」，依據都市計畫土地使用分區管制要點，「特定公用設施區」其實也可以蓋旅館、百貨公司、辦公大樓等，因此得標的廠商很可能不會蓋展演中心，而是其他更有商業利益用途的大樓。

林彥甫說，設定地上權就是新竹市府賣出最長可達50年的土地使用權，權利金要一次繳清，每年可收取土地租金；而BOT案的權利金則是每年支付，除了固定權利金外，還有依營業額多寡的變動權利金。

林彥甫說，地上權設定期滿後，所有權人收回土地的同時，通常是請使用人拆除建物。反觀BOT案通常期間都在15至25年之間，且建物大多是設定公共用途，例如焚化廠、汙水處理廠、市場等，所以政府會有意願接受建物。

林彥甫說，由此可見，文化局混淆BOT案建物期滿無償移轉給市府的規定，以及設定地上權期滿地上建物處理的方式，呼籲市府若想解決國際展演中心案子，要先做好功課，徹底研究好這2套制度。

新竹市政府透過文字向中央社記者表示，國際展演中心採設定地上權進行，是為釋出市有土地結合民間資源開發利用，政府引進民間參與，雖引用法源及行政程序不同，但都由政府與民間雙方合作完成公共建設與公共服務。

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市府指出，本案是因統包工程長期延宕而依法解約，基地空間完整，且可供民間導入資源進行開發的設施具有許多可能性，考量基地開發時程效率，因此規劃以設定地上權方向辦理，由得標廠商在既有基地的基礎上進行開發建設。

市府表示，除可藉此要求廠商興闢所需的特定公共設施外，還能逐年收取權利金、租金，及營業稅、房屋稅等相關收入，市府零出資，對市府財政有助益，在地上權設定期滿後，設施將回歸市府所有，因此規劃以設定地上權方式，並無不妥。（編輯：林恕暉）1130312