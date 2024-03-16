外交部：斷交後曾協調校方 給宏國留學生減免補助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北16日電）台灣與宏都拉斯斷交後，在台留學生獎學金改由宏國接手補助，但宏國未依約撥款；外交部今天表示，斷交後曾協調教育部，洽請接受台灣獎學金的宏國學生就讀學校提供協助，在就讀的26所學校中，有20所願意提供獎助學金和學雜費減免等緩衝補助。

國內媒體報導，台宏2023年3月斷交，外交部在該學期結束後，不再提供台灣獎學金給宏國在台留學生，由宏國政府後續接手補助學生繼續在台就讀，不過今年以來，卻未依約撥款。

外交部回應媒體詢問上述議題時表示，為彰顯台灣對於人權和人道的重視，台宏去年3月斷交後，針對繼續留台就讀的外交部台灣獎學金宏國前受獎生，外交部已將他們的返國機票使用期限延長至畢業當年度，以減緩衝擊。

外交部指出，曾協調教育部洽請宏國前受獎生就讀學校，持續提供關懷照料及相關必要協助；經統計，宏國前受獎生就讀的26所學校中，有20所願意提供獎助學金和學雜費減免等緩衝或補助措施。

外交部表示，為表達對宏國續留台就讀學生的人道關懷，外交部曾於去年10月辦理視訊座談會，說明外交部與各校提供的經濟緩衝措施，獲得出席宏國學生一致表示感謝。

宏都拉斯去年3月26日宣布與台灣斷絕外交關係，隨即與中國建交，宏國與台灣的邦誼劃下句點。（編輯：林興盟）1130316