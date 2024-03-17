半島電視台：許多中國人重視國內問題 更甚統一台灣

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（中央社台北17日綜合外電報導）北京當局不排除動用武力併吞台灣，但半島電視台（Al Jazeera）報導，中國人民對戰爭不怎麼感興趣，對於許多中國人來說，解決國內問題比統一台灣更重要。

共軍近年來加強施壓台灣，幾乎天天派機艦侵入台灣海空域。2月中國一艘快艇在金門海域越界翻覆釀2死事件後，中國海警船擅闖金門禁限制水域，也讓金門周邊情勢更加緊張。

站在遙望金門的廈門市附近海邊，23歲中國民眾邵宏天（化名）告訴半島電視台，戰爭不是讓兩岸走到一起的方式，「我希望和平統一」，但如果這種情況不可能，他寧願維持現狀。

邵宏天知道很多朋友的想法跟他一樣，認為如果要去金門和台灣，應該是以旅客而非戰士的身分前往。

他說：「台灣人又沒有對我們不友善，我們為什麼要去那裡打他們？」邵宏天堅信兩岸戰爭將導致雙方傷亡慘重，「以戰爭統一台灣不值得」。

美國加州大學聖地牙哥分校（University of California San Diego）「21世紀中國中心」（21st Century China Center）去年公布的研究顯示，大約1/3的中國受訪者無法接受藉由發動全面戰爭來達成統一，僅1%受訪者只支持發動戰爭，反對戰爭以外的其他所有選項。

這份報告挑戰了中國政府宣稱中國人願意「不惜一切代價」達成統一的說法。

現年26歲、來自上海的行銷專員魏米亞（Mia Wei，音譯）對上述結果不感驚訝。她告訴半島電視台：「一般中國人沒逼政府實現統一，是政府逼迫人民相信必須統一。」

此外，對發動統一戰爭的支持度接近近些年的類似研究，這顯示儘管台海局勢更加緊張、有關占領台灣的討論再起，民眾對於採取更強有力措施的支持度並未隨之增加。

魏米亞相信，像她這樣的中國人更關心國內發展，「先有新冠，接著經濟惡化，然後房市變得更糟，我認為中國人把心思放在更重要的事情上，勝過統一台灣」。

來自廈門的邵宏天認為，想打贏台灣及其夥伴，需要動員像他這樣的大量年輕人，「我認為中國很多年輕人拒絕為攻台而死」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1130317